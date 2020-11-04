“双11” 今年来得早 产销送 循环效率高

眼下，各大电商平台“双11”促销正酣。与往年不同，今年的“双11”来得更早一些，10月21日就开启了第一轮预售，消费者提前进入了“买买买”状态。新的预售模式成效如何？给产销送各方和消费者带来了什么影响？

以销定采，以销定产，产销各方能及时调整、保证供货；提前备货，缩短了快递配送的距离和时间，消费者体验更优……近日，本报记者在多地走访体验，看到了今年“双11”更多新亮点。

——编 者

销售方——

预判更精准 库存压力小

本报记者 戴林峰

头一回尝鲜“双11”预售，鸭蛋品牌溢流香收获颇丰。自10月21日鸣锣开卖以来，10天售出鸭蛋60多万枚，销售额突破90万元，较去年“双11”已基本持平。

预售超出预期，江西九江瑞昌溢流香农产品有限公司电商销售经理贺镐磊打趣道：“今年的第一笔‘双11’订单，比以往时候来得更早一些。”溢流香专注鸭蛋加工，在当地小有名气，但销售渠道长期以线下为主，直至2018年才成立了电商部门。

如何让溢流香在网上飘香？贺镐磊没少想招，去年试水“双11”电商活动，结果却不尽如人意。公司电商部门根据线下销售情况提前备货，一款咸鸭蛋库存最多，足足备了40万枚。然而，线下卖得俏，线上未必吃香，即便优惠幅度一再加大，这款咸鸭蛋仍滞销了18万枚。反倒实体店里不温不火的一款松花蛋，在网上几小时便销售一空。

“一边是售罄的产品无货可补，一边是备好的产品卖不出去。”电脑前的贺镐磊急得直挠头。货物积压本就影响资金周转，何况鸭蛋是生鲜产品，保质期不长，按照电商平台管理要求，保质期过半即会被下架退货，不仅仓储费用打了水漂，还会产生额外的运输成本，货若是烂到手里，损失可就大了。最终，滞销的鸭蛋被悉数运回，折价卖给线下连锁超市，这才勉强回笼资金。

老品牌遇上新难题，引起了一家电商平台企业服务部门的关注。今年“双11”前夕，该部门主动上门对接，建议溢流香提前参加预售，以便精准判断后续市场销售情况。贺镐磊起初并没抱太大希望，不成想销量竟出乎意料的好。“货还在备着呢，就先收了15万元定金，资金链宽裕了不少。”最令贺镐磊感到踏实的是配货，电商销售团队能够根据预售情况及时调整备货量，实现了以销定采，库存压力减小，大大降低了运营成本。

预售模式一方面分散了下单时间，减轻了企业可能面临的峰值压力，另一方面则拉长了活动营销时间。“根据预售情况随时调整配货，今年心里更加从容了。”贺镐磊感慨。

生产方——

线上销售旺 产能跟得上

本报记者 方 敏

从一张童装设计图变成实体产品，最快要多久？3小时。

10月31日晚8点，在浙江省湖州市吴兴区织里镇，织里棒球服饰有限公司的生产基地灯火通明，感觉就一个字——忙。

长达六七米的操作台上，布料刚铺平，工人甩出卷尺，迅速测量、登记，再“送”进纺织机器的“嘴里”。另一边，30余架裁衣机器飞速运转，工人们娴熟地“摆弄”着手上的布匹。厂房外，装着成品衣服的快递包裹堆得很高，快递小哥直接开来大车，迅速装运……

整个厂区，机器低鸣，几无人声。企业生产经理黄兴钱也压低了声音介绍：“公司产品网上销售得很火爆，我们不得不快起来。”

织里棒球服饰有限公司地处织里镇，这里有1.4万余家童装企业。因为不愁货源，所以企业前期主要做网络直营销售，并没有建立自营工厂。近年来，企业的棒球服饰销量成绩斐然，全年累计发单达到400万件，年销售额达4亿元。

虽然货品卖得好，企业仍有烦恼。总经理陈晶介绍，近几年的“双11”，总有一些产品销量井喷，而线下生产跟不上。近来，这一问题更明显了，随着“网红”推销、直播带货等新销售模式的出现，棒球服饰的销售量进一步增长，销量和产能匹配更加失衡了。

纷至沓来的订单激发了企业提高产能、完善产业链的决心。今年开始，棒球服饰“进军”制造业，在后端成立自营工厂，决定自主掌握生产节奏。前不久，企业销售部门监测到，一款童装的订单在短时间内猛增，销售部立刻将信息转给生产基地，生产基地随即赶制该款式服装。从源头的布料织染、设计打版，到生产制作、质检，再到打包分发，产品批量供应的时长精确至12小时。24小时之后，新一批的货品就已增补至仓储物流中心。

“今年，电商平台推出两波预售期，我们根据客户付定金的情况来调整生产，预计企业整体销量会比去年还多。”陈晶说，企业网上销售业绩好，既推动了线下产能的提高，也助力传统产业链优化升级。

配送方——

预售极速达 更快送到家

本报记者 宋豪新

“真的太快了，刚付完尾款一转头快递员就来敲门了！”11月1日零点40分，家住四川成都的许女士收到了自己在“双11”购物节通过预售购买的第一件商品。而这距离她付完尾款仅仅过去了10分钟。像王女士一样，很多消费者当天一大早也收到了第一批包裹。

为什么能这么快？原来，这些极速送达的快递，都是从消费者周边的快递站点和社区发货的。

时针拨回到10月31日晚10点，就在消费者等待支付尾款的同时，在一家物流企业的西南成都标准2号仓内灯火通明，数百名工人正在对“预售极速达”的商品进行分拣。该企业四川片区负责人告诉记者，随着第一波付款高峰的到来，仓内超过10万件贴着红色标签的“预售极速达”商品整装待发。

据介绍，“预售极速达”是该企业在今年“双11”推出的一项创新服务，将预售商品提前备货，送到消费者身边的快递站点甚至居民社区，大大缩短了快递配送的距离。今年购物节期间，全国338个城市的消费者都能享受到这项服务。

根据智能算法的预估，今年“双11”期间，西南成都标准2号仓的运单量将达到280万单。该负责人分析，对商家来说，由于预售商品需要消费者预付资金，因此商家能更精准地安排生产，缺货率与库存成本自然就下来了。货物提前从仓库发到快递站点和社区，帮助商家降低了主仓的成本投入。此外，消费者提前确认收货，商家得以提早拿到货款，又可以用于再生产。

对消费者而言，预售让商品能够提前发货、短链配送，更快送达自己手里，提升消费体验。据介绍，“双11”期间，80%—90%的预售下沉商品，能实现在消费者支付尾款的当日或次日送达。

“预售因为需要交付定金，所以商家能提前备货，希望把这个方案延伸到更多电商场景中。”该负责人表示。带着这一期待，企业目前正在布局新的方向——通过数字化技术，在重要节点对各配送点周边的用户购买需求进行精准预判，提前将可能售卖出去的商品放置到配送站。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 10 版）

(责编：马昌)