“振兴杯”全国青年职业技能大赛决赛开幕

本报北京11月3日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：第十六届“振兴杯”全国青年职业技能大赛决赛3日在浙江省杭州市开幕。

开幕式以“技能成才报祖国、青春奋进新时代”为主题，用富有创意、青春时尚的表达方式，抒发了广大青年技能人才不忘跟党初心、弘扬工匠精神、练就过硬本领、矢志青春建功的情怀和志向。

本届大赛设置计算机网络管理员、机床装调维修工、模具工（冲压）等3个职业（工种）。根据赛程安排，大赛的学生组和职工组决赛分别于11月3日至6日和11月30日至12月3日在浙江杭州、辽宁沈阳举办。经过省级初赛选拔，226名选手参加学生组决赛。

“振兴杯”全国青年职业技能大赛由共青团中央、人力资源社会保障部联合主办，2005年起每年举办一届。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 07 版）

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