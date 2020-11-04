保卫蓝天算细账(美丽中国)

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今年，应对重污染天气被提到京津冀及周边地区、汾渭平原秋冬季大气污染防治工作的首要位置。

如何算好“蓝天账”？巩固成果、稳中求进是今年“冬防”的工作基调，各项措施中没有了普遍停产限产等表述，体现差异化的原则，措施直击问题。

11月3日，生态环境部公布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，这意味着“冬防”正式启动。

所谓“冬防”，即针对重点区域秋冬季重污染天气多发、频发的情况，开展大气污染综合治理攻坚行动。“冬防”自2017年开始已实施三季，成效卓著。2019—2020年秋冬季京津冀及周边地区PM2.5平均浓度较2016—2017年同期下降33%，重污染天数下降52%。

分阶段设目标，既给地方压力，也考虑可达性

和往年不同，2020—2021年秋冬季，京津冀及周边地区、汾渭平原两个区域的攻坚行动方案合二为一，而且方案本身较往年有了较大变化。

整个秋冬季PM2.5要削减多少、重污染天数要下降多少天，关系到百姓身心健康，因此，每年“冬防”，最受关注的是目标。与往年不同，这个秋冬季的目标分成了两个阶段。方案中的表述是：“充分考虑2020年一季度空气质量的疫情影响，对标2019年一季度和四季度污染水平，分类确定各城市的PM2.5浓度和重污染天数控制目标，按照污染程度分为6档，PM2.5每档相差1个百分点，重污染天数每档相差2天，对‘十三五’目标完成进度滞后的城市进一步提高要求。”

具体而言，2020年10—12月，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度控制在63微克/立方米以内，各城市重度及以上污染天数平均控制在5天以内；汾渭平原上述两方面的目标分别是62微克/立方米以内和5天以内。

2021年1—3月，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度均控制在86微克/立方米以内，各城市重度及以上污染天数平均控制在12天以内；汾渭平原上述两方面的目标分别是90微克/立方米以内和13天以内。

为什么要分阶段设置目标？生态环境部大气环境司副司长吴险峰告诉记者，今年秋冬季跨越两个五年规划，设置分阶段目标，首先是要确保“十三五”大气环境目标圆满完成，其次是希望明年大气污染防治工作有个良好的开局。

目标设置是个技术活，既要给地方压力，也要考虑可达性。对照2019年数据，京津两地完成目标任务不是很难。但对其他地区，可不是件轻松的事。石家庄2019年一季度PM2.5平均浓度为110微克/立方米，临汾同期数据为108微克/立方米，要想完成目标任务，还得加把劲。

“巩固成果、稳中求进是我们‘冬防’的基调，虽然目前情况不错，我们还是要防止秋冬季空气质量恶化反弹，要做好即便遭遇极端天气条件，也要保证圆满完成任务的准备。”吴险峰说。

重污染防治、清洁取暖排在防控措施前两位

“冬防”方案精髓在于各项措施的部署。以往的“冬防”方案，工作部署基本围绕产业、能源、交通及用地四大结构调整，兼顾基础能力建设和重污染天气应对，可以说是四平八稳。而今年，应对重污染天气被提到首要位置。

“把应对重污染天气放在首位有两个考虑，首先是百姓的关注度高。随着空气质量持续改善，百姓对污染天气的容忍程度在下降，必须把污染天数减下来，把峰值降下来。做好重污染应对工作，不仅是回应百姓关切，也是抓住了‘冬防’的牛鼻子。”生态环境部大气环境司固定源处副处长蔡俊告诉记者，以2018年为例，京津冀及周边地区重度及以上污染天数占全年天数的4.9%，但对PM2.5年均浓度的贡献度却达到了16.1%，一两次污染过程应对不力，就有可能抵消全年工作成绩。

蔡俊说，今年的“冬防”方案，措施按重要程度排序。排在第二的“推进清洁取暖散煤替代工程”很有代表性。过去几年，大力推进清洁取暖对区域冬季空气质量改善的贡献率在1/3以上，今年这项工作将持续推进，京津冀及周边地区、汾渭平原两个重点区域的平原地区有望实现散煤清零。

各项措施中，不仅没有了普遍停产限产、错峰生产等表述，而且处处体现着差异化的原则。比如，方案明确，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，被评为绩效A级和引领性的企业，重污染天气应急响应期间可自主采取减排措施；评为B级及以下和非引领性的企业，应严格落实《技术指南》中不同预警级别各绩效等级对应的减排措施要求。

与差异化并行的是精准，措施没有泛泛而谈，而是直击问题。比如，强化秸秆禁烧管控，要求“重点紧盯极易焚烧秸秆的收工时、上半夜、下雨前和播种前4个时段”；推进清洁取暖替代，要求加强烤烟叶等领域的工作；在推进钢铁行业超低排放改造方面，干脆点了首钢、河钢、太钢等大型钢铁企业集团的名，要求其发挥表率作用。

着眼大气污染防治全局开展“冬防”，强调各地不要层层加码

“冬防”方案下达后，各地都会出台本地相应的污染防治攻坚行动方案。今年的“冬防”方案，没有刺眼的强硬措施，可以说，措施与“蓝天保卫战”三年行动计划一脉相承，只是更加针对季节特点。

“治污措施延续日常工作的一贯思路，更关注民生，更强调支持和帮扶。” 吴险峰说，中央大气污染防治专项资金继续支持清洁取暖试点地区农村“煤改气”“煤改电”运营补贴，京津冀及周边地区、汾渭平原居民“煤改气”2020—2021年采暖期天然气门站价格不上浮。同时，加大信贷融资支持力度，支持符合条件的企业通过债券市场直接融资，募集资金用于大气污染治理等。

方案也明确，各地要围绕秋冬季大气污染攻坚主要任务，整合执法、监测、行业专家等力量组建专门队伍，做好监督帮扶工作，寓监督于帮扶之中。

为提前做好秋冬季大气污染防控，“冬病夏治”的说法早已有之，而此次，“夏病冬治”一词首次出现在“冬防”方案中。“冬防”方案要求落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进挥发性有机物治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设。对此，吴险峰表示，挥发性有机物治理设施建设有周期，“冬防”文件特别强调这一点，是希望在做好秋冬季重点工作的同时，着眼防治全局，按部就班推进大气污染防治。

根据生态环境部公布的最新数据，今年1—9月，全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，一些城市已经较大幅度提前完成“十三五”目标，也有一些城市还有差距。在这样的情况下，如何保证“冬防”方案落实到位？

“我们再三强调要警示三种心态：一是认为自己已经超出目标很多，做不做都能完成，工作懈怠，放松要求；二是认为反正打死也完不成，破罐子破摔，消极应对；三是寄希望以简单粗暴的措施完成任务。”吴险峰表示，各地要把秋冬季大气污染综合治理攻坚行动放在重要位置，全面分析“十三五”期间空气质量改善情况，树立底线思维，对完成目标任务中存在风险的环节，要制定针对性措施。

过去几个“冬防”周期，都有个别城市没有完成任务，在次年春季的盘点中，按照生态环境部要求，各地都对有关责任人实施了量化问责。吴险峰透露，这个秋冬季也会强化考核督察，督促各地做好“冬防”，为每一个蓝天付出努力。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 14 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)