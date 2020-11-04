长三角生态绿色一体化发展示范区深化协同治水

本报南京11月3日电 （记者王伟健）近日，上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县三地政府联合举办长三角生态绿色一体化发展示范区协同治水再深化主题活动，进一步深化跨区域协同治水，为长三角一体化发展提供先行示范。

活动现场，青浦、吴江、嘉善三地协同开发的示范区联合河长制信息化平台正式上线，这将进一步加强示范区跨界河湖信息共享，深化跨区域一体化协同治水。三地就联合治理项目签约，16个项目总投资约13.15亿元，以太浦河、汾湖和元荡治理为主，其他交界河湖系统推进。太浦河共保联治江苏先行工程也正式启动，该工程将从保障水安全、提升水环境、美化水岸景观等方面系统谋划，通过堤防达标建设、滨水缓冲带建设等一系列措施，把太浦河打造成为城水相依、人水相亲的生态绿廊。

据了解，长三角生态绿色一体化发展示范区“联合河长制”建立一周年以来，三地通过联合河长制，统筹推进重点跨界水体联合治理，共同促进一体化示范区河湖品质提升，持续放大示范区水生态优势；同时，在实施联合河长制基础上，推进河湖治理向社会综合治理延伸，从交界村联合治水护河开始，逐步发展为三地党建、民生、社会综治等工作的交流。苏州市吴江区区委书记李铭介绍，通过三地联合治理，2018年1月以来，吴江的Ⅲ类水河湖已经从20多个提升到了50多个，效果十分明显。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 14 版）

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