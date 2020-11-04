人民网>>财经

贵州提前超额完成 “十三五”水土流失治理任务

治理面积已达1.27万平方公里

2020年11月04日07:39  来源：人民网－人民日报
 

　　本报贵阳11月3日电  （记者苏滨）记者从贵州省水利厅获悉：2016年至今年9月底，通过实施各类生态建设项目，贵州共治理水土流失面积1.27万平方公里，提前超额完成“十三五”治理任务。

　　据了解，“十三五”期间，国家下达贵州的水土流失治理任务是1.26万平方公里。截至今年9月底，贵州已完成1.27万平方公里。2016年1月至今年9月，贵州省累计投入123.17亿元，通过实施水土保持重点治理工程、坡耕地综合治理、退耕还林还草、石漠化综合治理等生态建设项目治理水土流失，同时还将其与产业发展协同推进。

　　在强化水土保持监管方面，近两年，贵州利用高分卫星影像核查破坏地面1公顷以上图斑，发现违法违规项目8500余个，省市县三级联动对违法项目建立整改台账，限时整改销号，目前已完成整改近5500处，追缴水土保持补偿费5亿元以上；监督生产建设项目水土保持落实，恢复破坏地表和植被面积约1366平方公里，有效拦挡弃渣约9亿立方米。通过强化监管，人为造成水土流失现象得到有效遏制。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月04日 14 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved