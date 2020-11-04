贵州提前超额完成 “十三五”水土流失治理任务

本报贵阳11月3日电 （记者苏滨）记者从贵州省水利厅获悉：2016年至今年9月底，通过实施各类生态建设项目，贵州共治理水土流失面积1.27万平方公里，提前超额完成“十三五”治理任务。

据了解，“十三五”期间，国家下达贵州的水土流失治理任务是1.26万平方公里。截至今年9月底，贵州已完成1.27万平方公里。2016年1月至今年9月，贵州省累计投入123.17亿元，通过实施水土保持重点治理工程、坡耕地综合治理、退耕还林还草、石漠化综合治理等生态建设项目治理水土流失，同时还将其与产业发展协同推进。

在强化水土保持监管方面，近两年，贵州利用高分卫星影像核查破坏地面1公顷以上图斑，发现违法违规项目8500余个，省市县三级联动对违法项目建立整改台账，限时整改销号，目前已完成整改近5500处，追缴水土保持补偿费5亿元以上；监督生产建设项目水土保持落实，恢复破坏地表和植被面积约1366平方公里，有效拦挡弃渣约9亿立方米。通过强化监管，人为造成水土流失现象得到有效遏制。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 14 版）

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