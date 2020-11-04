瞩目进博会：共建开放共享的世界经济

黄浦江畔，商通四海。11月4日，第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将在上海举行。国家主席习近平将通过视频发表主旨演讲。

在第二届进博会开幕式上，习近平主席提出“共建开放共享的世界经济”的倡议，宣示中国持续推进更高水平对外开放的决心，为推动建设开放型世界经济提出中国方案。当前，新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，开展开放包容、互利共赢的合作成为各界人士更加强烈的呼声。

共谋包容互惠的发展前景

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”追求幸福生活是各国人民共同愿望。人类社会要持续进步，各国就应该坚持要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占。

“中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”中国主办的盛会，向各国张开双臂。进博会的广泛参与度，体现出中国主动扩大进口和开放市场的诚意，也反映了国际社会对改善全球贸易环境、实现合作共赢的期盼。中国坚持从更广阔的全球视野来谋划开放，积极参与和推动经济全球化，谋求包容互惠的发展前景，推动构建人类命运共同体，赢得了各方广泛支持。

在第二届进博会开幕式上，聆听了习近平主席的主旨演讲后，塞尔维亚总理布尔纳比奇说：“我们的愿景是共同发展，只有合作才有共同发展，感谢中国的合作和开放精神。”突尼斯前驻华大使、地中海丝路组织主席穆罕默德·萨哈比·巴斯利表示，共建开放共享的世界经济，是构建人类命运共同体理念的具体实践，也为国际社会战胜潜在危机、实现共同发展指明方向。

连续3次参展的美国嘉吉公司亚太区总裁安博泰表示，进博会不仅是一个展会，更重要的是，它体现了中国对于推动全球贸易的支持。“在全球疫情蔓延带来诸多不确定性的背景下，进博会为加强经济合作和促进互利互惠贸易提供了独特机会”，有助于维护全球产业链供应链稳定畅通。

诺基亚大中华区总裁、诺基亚贝尔首席执行官马博策说，中国拥有广阔的市场空间，正以一流的营商环境吸引着四海宾朋。“我相信，进博会这一开放平台必将为全球经济协同发展起到积极作用。”

共建互利共赢的合作平台

当前，疫情严重冲击世界经济，国际形势错综复杂。合力面对全球性挑战，习近平主席指出，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，坚持多边贸易体制的核心价值和基本原则，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

联合国秘书长古特雷斯呼吁，今天的世界“比以往任何时候都更需要多边主义”。英国学者马丁·雅克表示，“进一步维护多边主义并推动经济全球化向前发展，中国可以在其中发挥重要作用”。

在不同寻常的一年，中国如期举办盛会。德国默克集团中国区总裁安高博表示，中国采取实际举措，携手各方共同推动疫情后经济复苏，提升了跨国企业扎根中国市场的信心。“中国经济进入高质量发展阶段，中国民众对优质、特色商品和服务的需求将更加旺盛。”

今年进博会上，为展期内展品销售给予税收减免优惠，加强知识产权保护、实施展品“无纸化通关”……各项支持政策不断出台，共推进博会“越办越好”。

丹麦诺和诺德公司全球高级副总裁兼大中华区总裁周霞萍说，举办进博会是推动构建人类命运共同体与建设开放型世界经济的最佳例证。进博会是各界加强经贸交流合作、促进互利共赢的重要平台，这是跨国企业在中国发展的重要机遇。

南非堪希尔公司大中华区首席执行官李建说，中国举办进博会主动扩大进口，这在国际贸易中属于首创，充分体现出中国加强对外开放的决心以及负责任大国的胸襟。从倡导共建“一带一路”到举办进博会，中国正为各国提供更多全球公共产品，让更多国家可以搭乘中国经济发展的“快车”“便车”，促进本国经济社会发展。

共享巨大市场的发展机遇

“我们应该落实联合国2030年可持续发展议程，加大对最不发达国家支持力度，让发展成果惠及更多国家和民众。”进博会以“新时代，共享未来”为主题，就是要欢迎各国朋友，把握新时代中国发展机遇，深化国际经贸合作，实现共同繁荣进步。

首届进博会，共有172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购。第二届进博会，共有181个国家、地区、国际组织参会，3800多家企业参展，超过50万名境内外采购商到会洽谈采购，按一年计累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。

第三届进博会，总展览面积扩大近3万平方米；世界500强及行业龙头企业积极参展，展览面积比上届增加14%；数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”。

参加进博会，让许多来自发展中国家的中小企业主获得感满满：“没想到能接这么多订单，工厂正在紧锣密鼓地抓紧生产。”

孟加拉国达达公司在首届进博会上展出的该国贫困妇女编织的黄麻手工艺品，受到采购团的欢迎。中国合作方不仅帮助该公司产品进入上海高端百货卖场，还开设网店进行线上销售。第二届进博会上，四家卢旺达企业参展，主要销售茶叶、辣椒、咖啡等特色产品。进博会后，当地灯笼辣椒制作的卢旺达版“老干妈”就摆上了中国电商的货架。

赞比亚野生蜂蜜、布基纳法索手工艺品、乍得阿拉伯树胶、坦桑尼亚腰果、马达加斯加香草……几十个最不发达国家带来独具特色的产品，给展会增添别样魅力。一个更广阔的市场大门正在为发展中国家和欠发达地区的商品打开。

“进博会的举办有助于落实联合国2030年可持续发展议程。中国通过各种形式帮助最不发达国家参展，实实在在地为他们摆脱贫困提供支持。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃感叹说。

从中国创办到世界共享，从一展汇世界到一展惠全球，进博会体现了“计利当计天下利”的东方智慧，展现出“大道至简，实干为要”的扎实行动。中国将与各方继续携手，共同为建设开放型世界经济、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)