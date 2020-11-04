积极推动亚洲能源互联网建设

2020全球能源互联网（亚洲）大会2日在京召开。本届大会由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）发起，主题为“绿色低碳可持续发展”。来自40多个国家和地区的1000多名嘉宾通过现场和网络形式参会探讨，聚焦亚洲能源电力发展与亚洲能源互联网建设。
联合国亚太经社会执行秘书阿里·沙赫巴纳认为，亚洲地区能源需求大，化石能源占比高，减排任务重，亟须加快能源绿色能源低碳转型。“亚洲地区在应对气候变化方面处于第一线。”
合作组织主席刘振亚指出：“亚洲能源互联网是全球能源互联网的重要组成，是推动亚洲能源转型的必由之路。”
大会上，合作组织发布了亚洲及各区域能源互联网研究与展望系列报告，基于可持续发展需要对亚洲能源互联网发展做出系统谋划。报告预计，通过构建亚洲能源互联网，2035年前清洁能源发电将成为亚洲主导电源，至2050年亚洲人均用电成本下降40%以上，累计创造约1.8亿个就业岗位。
面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的严峻考验，国际合作促进经济绿色复苏至关重要。“我们战胜疫情的方式，将决定着我们实现可持续发展目标的几率，决定着我们减缓气候变化的几率。”联合国副秘书长刘振民表示：“为了实现更好、更强有力的复苏，各国需要加快发展清洁能源，加速向低碳基础设施和绿色岗位的转型。”
今年9月，中国在第七十五届联合国大会上提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，中方立场获得与会嘉宾的高度赞誉。上海合作组织秘书长诺罗夫说：“中国被公认为是最负责任的国际社会成员之一，具有全球影响力和权威性，在替代性和可再生能源发展的过程当中，中国处于世界领先地位。” 全球能源转型委员会主席特纳也表示：“中国的承诺受到国际社会欢迎，展现出大国担当。”
全球能源互联网倡议由中国2015年9月提出，目前已纳入落实联合国2030年可持续发展议程、促进《巴黎协定》实施、推动全球环境治理和共建“一带一路”等工作框架。据悉，为推动各方参与全球能源互联网研究、投资与建设，合作组织开发建设了全球能源互联网发展合作网上平台，将于明年初正式上线运行。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】