积极推动亚洲能源互联网建设

2020全球能源互联网（亚洲）大会2日在京召开。本届大会由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）发起，主题为“绿色低碳可持续发展”。来自40多个国家和地区的1000多名嘉宾通过现场和网络形式参会探讨，聚焦亚洲能源电力发展与亚洲能源互联网建设。

联合国亚太经社会执行秘书阿里·沙赫巴纳认为，亚洲地区能源需求大，化石能源占比高，减排任务重，亟须加快能源绿色能源低碳转型。“亚洲地区在应对气候变化方面处于第一线。”

合作组织主席刘振亚指出：“亚洲能源互联网是全球能源互联网的重要组成，是推动亚洲能源转型的必由之路。”

大会上，合作组织发布了亚洲及各区域能源互联网研究与展望系列报告，基于可持续发展需要对亚洲能源互联网发展做出系统谋划。报告预计，通过构建亚洲能源互联网，2035年前清洁能源发电将成为亚洲主导电源，至2050年亚洲人均用电成本下降40%以上，累计创造约1.8亿个就业岗位。

面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的严峻考验，国际合作促进经济绿色复苏至关重要。“我们战胜疫情的方式，将决定着我们实现可持续发展目标的几率，决定着我们减缓气候变化的几率。”联合国副秘书长刘振民表示：“为了实现更好、更强有力的复苏，各国需要加快发展清洁能源，加速向低碳基础设施和绿色岗位的转型。”

今年9月，中国在第七十五届联合国大会上提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，中方立场获得与会嘉宾的高度赞誉。上海合作组织秘书长诺罗夫说：“中国被公认为是最负责任的国际社会成员之一，具有全球影响力和权威性，在替代性和可再生能源发展的过程当中，中国处于世界领先地位。” 全球能源转型委员会主席特纳也表示：“中国的承诺受到国际社会欢迎，展现出大国担当。”

全球能源互联网倡议由中国2015年9月提出，目前已纳入落实联合国2030年可持续发展议程、促进《巴黎协定》实施、推动全球环境治理和共建“一带一路”等工作框架。据悉，为推动各方参与全球能源互联网研究、投资与建设，合作组织开发建设了全球能源互联网发展合作网上平台，将于明年初正式上线运行。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)