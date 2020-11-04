京沪高铁将实施灵活定价机制

本报电 记者从京沪高速铁路股份有限公司获悉：自今年12月23日起，该公司将对京沪高铁运行时速300—350公里的高铁动车组列车公布票价进行优化调整，改变目前固定票价的做法，根据客流情况，区分季节、时段、席别、区段等，建立灵活定价机制。各站间执行票价将以公布票价为上限，京沪间二等座初期最低票价498元、降幅10%，最高票价598元、涨幅8%，具体以售票时12306网站公布结果为准。今年年底前，京沪高铁还将推出“静音车厢”及计次季票等服务新举措。

（丁怡婷）

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