海外华商抢抓新商机 进博会将助推全球经济复苏

新西兰亿贝通有限公司员工在讨论进博会筹备工作。

肯尼亚亦善农业种植有限公司宣传片截图。

图片均由受访者提供

11月5日至10日，第三届中国国际进口博览会将如期在上海举行。这是今年下半年，全球唯一确定举办的大型国际展会。作为中国主动向世界开放市场的重要举措之一，进博会已成为全球生产商和出口商开拓中国市场的重要平台，在推动国际采购、促进投资等方面的作用日益凸显。

为迎接这次全球瞩目的国际盛会，世界多国华商早早开启筹备工作。跨国线上会议讨论筹备事宜，尝试电商直播等新业态，针对中国市场需求引入新产品……海外华商已蓄势待发，准备一展身手。

提前筹措 做足准备

当地时间下午两点，新西兰亿贝通有限公司执行董事王思维与进博会筹备小组的中国同事跨越5小时时差，通过线上会议沟通进博会筹备工作。这是近两个月来王思维的日常工作状态。王思维和新西兰、中国两国的同事们为了今年进博会，提前做足了准备。

“在进博会开幕前，我们与华东进口商联盟、浙江交易团、深圳交易团等展商提前对接，签署意向合同；在进博会期间，我们准备通过现场直播的方式，将新西兰原产地的种植情况直播给展商，也将进博会的盛况直播给消费者。此外，今年我们还将在进博会上首发多款新西兰知名食品品牌的新产品。”王思维说，公司希望通过今年进博会，让更多的客商了解公司产品的优质来源，也让新西兰供应商认识巨大的中国市场。

为了如期参加进博会，肯尼亚亦善农业种植有限公司董事长李昌洪提前半个多月从肯尼亚回到中国。一直在肯尼亚从事农产品的种植、加工和出口业务的他，已是第三次参加进博会。往年，李昌洪的展台主要展示肯尼亚特色的辣木籽和芦荟等产品。今年，李昌洪早早备齐宣传海报、产品等物料，特意请专业机构拍摄了企业宣传片和产品宣传片。“今年，我们新增了肯尼亚的红茶和紫茶，邀请了有名的茶艺师为大家现场表演。”李昌洪说。

“作为旅意华商，我主要从事意大利进口商品在中国的推广工作，因此比较关注进博会上意大利参展企业的有关情况。”青田侨乡进口商品城商会会长周勇介绍，今年，除了往年关注的意大利食品和日用品类商品，他更加关注意大利高新技术的情况，希望在进博会上能找到合适的意大利技术，并为他们在国内寻找合作伙伴。“我们就等着11月5日进博会开幕了！”周勇说。

体现担当 收获认可

“今年中国如期举办进博会，给全球经济吃下一颗‘定心丸’。中国是新西兰最大的进口国和出口国，进博会就像中国经济复苏的‘晴雨表’，将中国积极向好的经济发展趋势如实展现。进博会的顺利举行向世界表明：中国经济正平稳快速恢复。”已经第三次参加进博会的王思维，由衷感慨今年进博会的来之不易。

“作为参展商，我们亲身体会到进博会在有效防疫的同时，保证会务水准。中国召开进博会，让海外参展企业和人员现场感受中国经济的快速恢复和防控措施的得当有力。”李昌洪说，在当前复杂多变的国际环境中，中国始终保持开放包容的态度，展示了一个大国应有的胸怀，展现出中国言必信、行必果、负责任大国的形象。中国的开放，不会因为疫情而停下脚步，也不会因某些力量的阻挠而半路退缩。

澳大利亚CPG集团旗下的文创品牌“Space18”再次亮相进博会。澳大利亚CPG集团董事长曹佩青认为，今年受疫情影响，许多企业都在为生存发展攻克重重难关。在这种情况下，进博会的举办，让我们看到了充满活力的中国市场，也让世界看到了中国助推全球经济复苏的实际行动。

“今年受疫情影响，全球经济受严重冲击，各类经济展会、文化交流活动普遍受限、搁置。中国在这种情况下如期举行进博会，不仅表明了中国防疫取得了重大成果，也符合中国提出的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的要求，更为推动全球经济复苏发展发挥重大作用。”周勇认为，“很多国外参展企业愿意回国隔离后再参加进博会，体现了他们对中国市场的高度认可。”

紧抓机遇 搭建桥梁

除了参加进博会，周勇最近一直在浙江青田忙着筹备世界华侨进口商品博览会（下文简称“侨博会”）。11月14日至16日，周勇还将作为参展商亮相侨博会，许多参加进博会的参展商也将赴侨博会寻觅商机。

“华商是外企进入中国的天然合伙人，他们熟悉双方的语言、法律、文化和消费习惯，能很好地帮助外企进入中国并打开市场。在越来越多的外企看重中国市场的宏观背景下，海外华商可以抓住这个机会，成为外企在中国拓展业务的合作伙伴，同时增强自身实力，谋求转型升级。”周勇说。

李昌洪则把进博会视作一场华商大“课堂”。“对华商而言，进博会是我们近距离学习行业领先企业的绝佳机会，我们可以在进博会上方便快捷地了解行业内的世界领先科技，同时与自己的产品进行比较，找准不足，精准改进，为企业的长远发展打牢基础。”李昌洪说。

“今年的进博会将再次向海外展商展示企业在中国本土化经营的必要性。外企应在供应链、人员配备、经销渠道等方面进行本土化，探索更多与中国消费者亲密接触的方式，让企业产品在中国市场发展得更好，与中国消费者更加贴近。”王思维感慨，“作为深耕中国市场的华商，我希望能通过进博会，将中国经济发展的信心和力量传递给企业海外员工和海外合作伙伴，搭建中外商业贸易和文化交流的桥梁。”

“进博会的举办，是推进中国新一轮高水平对外开放的实际行动，也是中国主动向世界开放市场的重大举措。”进博会即将启幕，曹佩青信心满满：“我们期待，今年进搏会办得更务实，更成功！”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)