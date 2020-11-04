数字人民币试点消费场景更多元 将成电子化支付重要补充 

广东省深圳市罗湖区已完成数字人民币系统改造的3389家商户，获得红包者可在商户无门槛消费。

邹碧雄摄（人民图片）

徐 骏作（新华社发）

央行最近公布《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》，意见稿完善了人民币管理规定，提出人民币包括实物形式和数字形式，这将为发行数字货币提供法律依据。日前，深圳市政府联合中国人民银行开展数字人民币红包试点，5万市民共享1000万元数字人民币红包。种种迹象表明，数字人民币离我们越来越近了！

数字人民币红包亮相

“嘀”的一声，深圳市民陈阳用数字人民币完成了扫码付款。“赶在截止日期前把红包用完了。”购物袋里装着他刚从华润万家超市挑选的零食，“收到短信告知获得红包，很开心，当时就跑来这里买生活用品体验了一把，后来还舍不得花，一直留到现在。”

陈阳是5万名“幸运儿”中的一个。作为央行推行数字人民币的4个试点城市之一，最近深圳市政府和央行联手，通过“抽签”方式在191万余名申请者中选出5万人，将面值200元的红包发放到个人数字人民币钱包，有效期之内可在指定商户消费。

此次参与活动的3389家商户涵盖餐饮、超市、加油站、地铁交通、百货公司等多个领域，深圳市相关部门10月19日发布的数据显示，在近一周的体验期内，实现人民币数字红包交易62788笔，交易金额876.4万元。

今年以来，央行数字货币试用脚步明显加快，目前数字人民币已在深圳、苏州、雄安新区、成都以及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。在苏州，已有公务员领到以数字人民币发放的工资补贴。在深圳，已有5000名在新冠肺炎疫情防控中作出重要贡献的医护工作者，使用数字人民币红包在指定商户消费。此次数字人民币红包测试拓展至5万个，更多消费者在更多场景体验数字人民币支付的便捷性、高效性和安全性。

与此同时，数字货币的发行也将得到法律支持。央行最近公布《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》，完善了人民币管理规定，提出人民币包括实物形式和数字形式。同时，明确任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币。央行相关人士介绍，这将为发行数字货币提供法律依据，并防范虚拟货币风险。

无需联网即可支付

记者了解到，此次深圳数字人民币红包可以通过条码支付和基于近场通信技术（NFC）的非接触式支付两种方式使用，手机“扫一扫”或“碰一碰”便可在毫秒间完成支付。

从使用方式上看，数字人民币乍看似乎和支付宝、微信等移动支付方式差别不大。那么，两者差异何在？

对此，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，微信支付、支付宝和数字人民币不在同一维度上，前两者是金融基础设施，是“钱包”，而数字人民币是支付工具，是“钱包”的内容。微信支付和支付宝的“钱包”里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，大家仍可用微信支付、支付宝进行支付，只不过“钱包”里装的内容增加了央行货币。

穆长春这样描绘数字人民币的使用场景：只要双方手机上都有数字人民币的数字钱包，那连网络都不需要，只要手机有电，两个手机“碰一碰”，就能把一方数字钱包里的数字货币转给另一方。这样一来，部分偏远地区由于网络不畅导致无法正常使用手机支付的问题将迎刃而解。无需绑定银行账户、无手续费等优势对普通消费者也有一定吸引力。

穆长春说，持有纸钞不计付利息，所以数字人民币也不会计付利息。从这个角度来看，数字人民币不会冲击第三方移动支付。他认为，作为纯公共产品，数字人民币将成为电子化支付的重要补充，而不寻求替代哪一类支付方式。事实上，在促进数字人民币研发试验和落地应用上，蚂蚁集团和京东数科曾深度参与。

不过，由于当前数字货币还处于试点期，“跟真正货币还有差距，有使用期限制和场景的限制，也不能转账。”陈阳说。

抢占未来金融制高点

专家认为，数字人民币未来前景广阔。尽管目前数字货币作用有限，但深圳试点的央行数字货币是一次重要尝试，其本身释放的信号意义大于短期影响。开展试点的目的，是探索创新发展模式，努力形成有助于服务贸易业态创新的多元化、高效能、可持续发展模式和发展路径。数字人民币将对中国服务贸易创新发展、推动数字营商环境便利化产生深刻影响。

如果以国际视野看待这一举措，其意义更是不言自明。根据国际清算银行2019年对全球66个国家央行的调查，80%的央行已在进行数字货币相关研究，有40%的央行已进入到试验论证阶段，有10%的央行已展开试点项目。随着科技的发展，央行数字货币在技术上的可行性不断增强，各国在央行数字货币领域也开始密集布局。据报道，今年1月，英国、瑞士、瑞典、日本、加拿大纷纷开始研究央行数字货币的潜在应用场景。

中国人民大学重阳金融研究院研究员王鹏认为，货币支付的形式会随着科技发展而发生变化。近年来出现的以比特币为代表的去中心化虚拟货币，挑战了传统的金融体系。中国央行稳扎稳打，推出、研制、测试数字货币，是维护金融安全的重要举措。

中国数字货币的研发走在世界前列。据了解，从2014年起，央行就开始数字人民币研发工作，近两年更是迅速推进。目前基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，并遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，先进行内部封闭试点测试，以不断优化和完善功能。目前，中国央行试点的数字化货币，将给国际央行数字货币带来新变化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)