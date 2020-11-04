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缓解交通拥堵优化出行服务 智慧交通驶入快车道

海外网  李雪钦

2020年11月04日07:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日召开的中共十九届五中全会提出，统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，推进能源革命，加快数字化发展。对此，专家表示，智慧交通是建设交通强国、推进交通运输高质量发展的必然要求。作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧交通已进入全面建设阶段，在缓解交通拥堵、优化出行服务等方面发挥重要作用。

　　

　　进化“城市交通大脑”

　　“装了ETC卡，不停车就能自助缴费，无感支付省时省力，出行更便捷了。”北京市民张女士说。据悉，截至10月26日，全国高速公路ETC使用率已超过65.98%。ETC的快速普及，让全国公路通行效率大大提升。

　　“明显感到停车更方便有序！”家住兰州的吴先生发现，近两年不仅自家小区停车规范了，城区各主要商圈、街道、学校附近的停车位也更好找了。原来，兰州有5000多个公共泊车位被纳入城市级智慧停车管理服务平台管理，这些泊车位的信息每分每秒都在更新。对车主而言，只要打开手机，输入目的地进行搜索，周边停车场一览无余，随意点击一处停车点标识，便会显示剩余泊位、收费标准、车场距离等信息，一键导航即可快速到达、安心停放。

　　早高峰时，十字路口车流不断，绿灯也随之变长；快下班了，市民手机会收到路况消息，显示哪条路拥堵……在合肥，交通变得越来越“聪明”，这背后离不开“交通超脑”的功劳。“过去摸清交通状况靠人，现在主要由数据‘说话’。”合肥交警支队相关负责人表示，通过“AI+大数据”，“交通超脑”为城市交通提供“眼观八路”的慧眼，有效提升交警在交通管理、城市治理、公众服务等方面的综合水平。

　　“智慧交通有助于缓解交通拥堵、保障出行安全。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林接受采访时表示，智慧交通响应当下智慧城市建设的需要，能实现综合交通的信息管理与高效决策。近年来，从缓解汽车拥堵到优化各项出行服务，各地纷纷进化“城市交通大脑”。据悉，全国已确定了30多家交通强国建设试点单位，包括省区市交通主管部门、相关大型企业等。在目前公布的数个试点方案建设要点中，“智慧交通”成为主要关键词。中商产业研究院预测，2023年智慧交通行业市场规模有望超过1400亿元。

　　互联网企业争相布局

　　业内专家认为，智慧交通以新技术应用为主，需要发挥科技企业尤其是互联网企业的主体作用。当前，中国互联网企业正根据自身的优势特长，紧锣密鼓地推出智慧交通相关解决方案。

　　今年4月，百度从以自动驾驶、车路协同、高效出行为核心抓手，推出智能交通解决方案“ACE交通引擎”。今年6月，阿里巴巴升级智慧高速解决方案，通过数据处理和视频感知，助力处理高速公路上的各项问题。华为今年7月发布面向交警领域的“交通智能体”解决方案，10月又发布围绕地铁建造运营场景的智慧城轨解决方案。

　　腾讯智慧交通副总裁谢建家接受采访时说：“交通关乎民生，是智慧城市建设的重要模块。当前各平台主要致力于交通建设、管理、营运和出行服务四大场景的落地。智慧交通的价值大致体现在：助力交通调度，使运行更高效；助力城市规划，使管理精细化；助力民生服务，优化出行体验。”

　　今年9月，腾讯发布城市智慧交通综合解决方案“We Transport”。据谢建家介绍，乘车码作为腾讯智慧交通的核心产品，自2017年上线以来，已覆盖1.5亿人，可在公交、地铁等场景下进行移动支付。腾讯日前还与交通部联合成立“公共交通出行大数据平台”，推动交通大数据在交通产业发展中融合应用。

　　“这样的现象是好事！”盘和林说，以华为、腾讯、阿里巴巴、百度等为首的高科技企业具有深厚的技术基础，有效促进政府与其之间的合作，会让交通“新基建”事半功倍。

　　安全和效率是关键

　　2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，同时要求加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。

　　今年8月，交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，列举了多项新基建在交通领域内的应用场景，如5G技术、自动驾驶技术、北斗导航应用等。

　　当前，腾讯已打造国内首个实现5G全链路打通的车路协同测试示范园区——北京首钢冬奥园区，并采用虚拟仿真技术助力建设国家智能网联汽车（长沙）测试区。专家指出，互联网企业积极开展自动驾驶方面的探索，这值得肯定，但商业化应用还面临法律法规、标准规范、商业模式等问题，下一步应探索面向自动驾驶的专门立法，形成自动驾驶技术规模化、标准化、商业化的应用方案等。

　　据悉，中国交通运输行业已广泛应用北斗导航系统。交通运输部数据显示，目前，大概有698.61万辆道路营运车辆已经安装使用北斗系统，占运营车辆的96%；邮政快递车辆中，3.14万辆装了北斗导航系统，占邮政快递运营车辆的88%。“交通运输行业是北斗系统重要的民营应用领域和行业。”交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，下一步将继续在交通行业更多领域推广应用北斗导航系统，实现北斗导航在交通行业全覆盖。

　　对于交通行业来说，无论怎么升级，保证安全、提升效率才是关键。在谢建家看来，未来交通要实现以人为中心的“人车路”智联。“智联的核心是科技，出行的核心在用户。要让每一条路都智慧互联，让每一次出行都智能随心，让每一辆车都自动安全，让每一个空间都服务贴心。”

　　“智慧交通不仅仅是解决出行问题，更重要的是将出行服务化。”盘和林说，“一天当中，人们有不少时间用于出行。未来智慧交通要让大家享受出行，让出行成为第三空间，从‘让出行便捷生活’转为‘让出行成为生活’。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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