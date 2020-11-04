新版5元纸币有哪些不一样？

正面：中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”；左下角和右上角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案；左侧增加装饰纹样，调整面额数字白水印的位置，调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式；取消中部全息磁性开窗安全线和右侧凹印手感线。

边纪红制（新华社发）

背面：左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案，调整主景、面额数字的样式；票面年号改为“2020年”。

边纪红制（新华社发）

中国人民银行定于2020年11月5日起发行2020年版第五套人民币5元纸币，至此完成第五套人民币本次提升工作。

新版5元纸币长什么样子？据了解，2020年版5元纸币在保持现行第五套人民币5元纸币主图案、主色调、规格尺寸等相关要素不变的前提下，对票面效果、防伪特征及其布局等进行了调整，采用先进的防伪技术，提高防伪能力和印制质量，使公众和自助设备易于识别。

与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。

正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”，左下角和右上角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案。左侧增加装饰纹样，调整面额数字白水印的位置，调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式。取消中部全息磁性开窗安全线和右侧凹印手感线。背面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案，调整主景、面额数字的样式。票面年号改为“2020年”。

为什么要发行2020年版第五套人民币5元纸币？

据介绍，1999年10月，根据中华人民共和国国务院令第268号，中国人民银行发行了第五套人民币。为提升防伪技术和印制质量，中国人民银行于2005年8月发行了2005年版第五套人民币部分纸硬币，2015年11月发行了新版100元纸币，2019年8月发行了新版50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币，其防伪能力和印制质量明显提升，受到社会广泛好评。根据人民币提升工作总体安排，为适应人民币流通使用的发展变化，提升人民币整体设计水平和防伪能力，保持第五套人民币系列化，中国人民银行决定发行2020年版第五套人民币5元纸币。

新版5元纸币的防伪技术和印制质量在多个方面进行了提升，与2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和2015年版100元纸币的防伪技术及其布局形成系列化。

具体看，新版5元纸币采用的光彩光变技术是国际印钞领域公认的先进防伪技术，易于公众识别。纸币正面中部印有光彩光变面额数字，改变钞票观察角度，面额数字“5”的颜色在金色和绿色之间变化，并可见一条亮光带上下滚动。

纸币还通过双面凹印对印技术，实现凹印对印面额数字与凹印对印图案，透光观察可见正背面局部图案组成完整的对印面额数字与对印图案，触摸有凹凸感。该技术是中国独立自主研发的印钞专用技术，充分展示了人民币防伪技术的安全性和创新性，这也是该技术首次应用在流通人民币纸币上。

5元纸币还采取了其他多种措施来提升防伪技术和印制质量。例如，水印清晰度和层次效果明显提升；钞票纸强度显著提高，流通寿命更长；纸币两面采用抗脏污保护涂层，整洁度明显改善；延续2015年版100元纸币和2019年版50元、20元、10元、1元纸币冠字号码字形设计，有利于现金机具识别。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)