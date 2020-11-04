?麻辣财经：前三季度由负转正！这次是轻工业利润

11月2日，中国轻工业前三季度成绩单出炉：今年1—9月份，轻工行业规模以上工业企业10.76万个，完成营业收入13.66万亿元，实现利润总额9036.09亿元，同比增长2.7%，增速高于全国工业5.1个百分点。

利润增长，意味着实体企业赚的钱多了。

在严峻复杂的国内外形势下，中国轻工行业利润增速从上半年下降4.21%，到前三季度增长2.7%，首次实现全年由负转正，殊为不易。

不少人好奇，这个轻工业包括哪些行业？实际上，轻工业它是相对于重工业而言的。重工业主要提供生产资料，而轻工业主要是民生消费品行业，向公众百姓提供生活资料。按国民经济分类标准，轻工业包含食品、塑料、造纸、家电、皮革、五金、家具、照明、日化、陶瓷、玩具、文体、工美、乐器、自行车、钟表、缝制及轻工机械等20大类、69中类、213小类，覆盖面之广泛，涉及衣食住行玩乐教等居民生活的方方面面。

作为反映民生需求的重要产业，前三季度我国轻工业利润增速何以实现正增长？距离今年年底，还有两个多月时间，中国轻工业的全年走势将如何？“前三季度我国轻工行业生产继续恢复，市场逐步复苏，利润增速由负转正，总体呈现出向好恢复的状态，放眼四季度，轻工行业有能力继续保持利润正增长趋势。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

前三季度轻工业内需好于外需，消费市场持续改善

翻看1—9月份轻工业成绩单，反映经济运行走势的主要指标呈现出稳步回升的态势。

看生产，主要行业复苏状态显著。9月份，在国家统计局统计的包括家电、家具、塑料、五金等在内的92种轻工产品中，产量正增长的品种为63个，增长面为68.5%。其中，如电动自行车、太阳能电池等具有较高技术含量和较高附加值的产品产量保持快速增长。

“前三季度产品销量同比增长43%，预计全年可实现60万辆的销售目标！”小牛电动车有关负责人说，市场需求复苏回暖叠加消费升级趋势，共同迎来了两轮电动车产品的发展红利期。未来将继续大力拓展销售渠道，持续创新推出新品，抓住机遇实现新的增长。

看市场，进入三季度以来，消费市场持续改善。1—9月份，轻工相关10种消费品，包括饮料、化妆品、家电、家具、文化办公品等零售总额41289亿元，占社会消费品零售总额的15.1%，增速高于社会商品零售额增速6.6个百分点。

看出口，前三季度，随着外需市场有所恢复，轻工行业出口降幅逐月收窄。1—9月份，轻工8种重点商品，包括家电、塑料制品、灯具、家具、玩具、鞋靴等，出口额2465.7亿美元，同比下降0.14%，降幅较1—8月份收窄2.76个百分点。其中，家用电器、塑料制品、灯具出口分别增长14.2%、13.5%、6.3%。

特别需要指出的是，轻工行业利润恢复加快，1—9月份利润累计增速实现年内首次由负转正，轻工行业营业收入利润率6.6%，高于同期全国工业利润率0.7个百分点。当前轻工行业利润率已超过去年底水平，成为轻工行业经济运行的一大亮点。

前三季度，轻工业利润增速何以实现正增长？

“分领域来看，今年受疫情影响，快速消费品行业板块占比大，发展稳，营业收入和利润均已实现正增长，对提升轻工行业利润率起到‘压舱石’作用。”张崇和分析，此外，原料及装备制造业行业恢复态势明显，利润均实现较快增长，也加速了整个轻工行业利润转正。

“从前三季度轻工行业运行来看，主要呈现出三方面特征。”张崇和说，一是内需好于外需。轻工以内销为主的快速消费品板块发展良好，营业收入与利润保持正增长。快速消费品（主要包含农副产品加工、食品制造及酒饮料茶制造行业等）板块拉动轻工营收和利润分别增长0.55和4.04个百分点，对轻工整体效益拉动作用显著，其中农副产品和食品制造业利润分别增长约16%和12%。二是消费刚需好于非刚需。相对于食品等刚需消费品，疫情期间非刚需的耐用消费品、日常消费品，如家电、家具、五金、塑料、玻璃陶瓷等行业走势较弱。三是大企业发展好于中小微企业。中国轻工联对20家轻工百强企业调研显示，其中15家百强企业上半年营业收入和利润同比已实现了正增长。

预计全年将保持向好趋势，企业呼吁降低出口物流成本

轻工业出口占全国出口总量的四分之一以上，从去年来看，轻工行业贸易顺差达到4700亿美元，是全国的1.11倍，轻工业出口状态备受社会关注。尽管出口降幅逐月收窄，但受多方面因素影响，外贸形势依旧面临较大挑战。

一方面，外需市场受海外疫情的持续蔓延和反复等因素影响，对轻工国际贸易造成较大冲击。以皮具箱包出口为主的广州花都狮岭镇产业集群为例，上半年外贸订单下降近50%，下半年开始外贸订单有所恢复，但企业经营仍面临困难。缝制机械企业前三季度出口订单需求仅为上年同期的60%—70%，预计四季度出口订单将恢复到上年同期的80%左右。

另一方面，物流通道受阻，外贸运输成本有所上升。以家电行业为例，中国家电出口在面对全球疫情冲击时，表现出了较强的韧性。但采访中，一些企业反映，随着出口逐步回暖，目前出口面临的最大问题是外贸物流通道受阻，运输成本上升，影响企业出口业务。“公司海外业务占50%，上半年海外订单增加10%。但由于存在出口舱位和货柜缺口，预计将影响企业出口订单。”美的集团有关负责人说。

出口形势面临挑战，但从结构上看，目前轻工行业正以扩大内循环为着力点、通过出口国别多元化、多种形式走出去等举措降低疫情带来的不利影响。据介绍，从2020年上半年看，我国轻工业出口东盟增长4%。“期待有关部门加大对企业进出口商务、重大项目等的协调解决支持力度，出台支持企业加大海外市场开发、拓展海外业务政策，助力企业开拓多元市场。”中国轻工业联合会有关负责人说。

尽管市场需求仍待改善，但随着企业复工达产市场疏堵进程加快，轻工行业经济运行总体保持复苏改善态势，今年四季度发展前景可期。“一方面各项政策扶持力度大、时间长，对企业恢复发展起到重要支撑作用，另一方面轻工产业链体系完备，配套能力强，自我恢复韧性足，再加上超大规模市场优势，行业走势总体看好。”张崇和说，综合以上因素分析，结合1—9月经济指标，轻工行业将继续保持恢复向好趋势，预计2020年轻工行业规模以上企业营业收入与去年持平、利润增长3%左右。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)