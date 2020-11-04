原标题：火热“双十一”折射高质量发展底气

“双十一”的变迁，是商业形态的蝶变，更折射出中国消费“马车”的强劲势头以及经济增长的广阔空间。一个电商购物节成为现象级消费窗口，背后是中国消费结构与供给创新的“双重升级”。信号塔建上高原、高速路延伸到山村，信息物流等基础设施建设日新月异而且更加均等，带动的新型消费又反过来推进着这一轰轰烈烈的建设进程，最终形成了良性的发展大循环。

今年的“双十一”电商大战提前打响。数据显示，11月1日零点开场1分钟，天猫平台便有品牌成交额破亿元，第111分钟，“破亿”品牌达到100个。国家邮政局初步预计，“双十一”期间快递业务量将达29亿件。疫情之下，中国经济在全球率先由负转正，势头强劲的“双十一”成为最鲜活的证明。

如今可能已经很少有人会想起，2009年刚开张时，“双十一”成交额仅5000多万元，彼时，电商尚被视为清出尾货的低端渠道，卖货还靠简单的网页呈现，最受欢迎的家用电器是电热水壶和电热毯。短短十余年，“双十一”成为全球瞩目的消费盛景，在成交额连年刷新的同时，消费结构亦发生深层嬗变：“智能”“创新”需求热度飙升，品质生活服务成为新宠……“双十一”的变迁，是商业形态的蝶变，更折射出中国消费“马车”的强劲势头以及经济增长的广阔空间。

一个电商购物节成为现象级消费窗口，背后是中国消费结构与供给创新的“双重升级”。中国人日趋差异化、个性化、多元化的消费需求，向生产端传递着“应该制造什么”的强烈信号，倒逼供给侧提升效率与品质。曾几何时，还有许多国人不辞辛苦海淘马桶盖、电饭煲，如今，以新制造为代表的国货绽放光彩，“中国质造”“中国智造”乘势而上，扭转着中国货“价廉质差”的刻板印象，满足着人们从“能用”“实用”到“好用”“爱用”的要求。反过来，供给侧的升级又塑造着消费者更新的审美和追求，进一步激活消费的“一池春水”。《2020中国消费品牌发展报告》显示，过去一年，中国消费者购物车里装着的，八成以上是国产品牌。科技创新的迅速迭代，互联网与制造业深度融合，不仅更新着传统生产方式，更为中国制造业转型升级提供了契机。这样的大背景下，“双十一”像是一次供需能量的集中展示与释放，成为中国制造爬坡过坎、开辟新天地的侧影。

支撑天量“双十一”的，绝不仅仅是供需两旺，更是与之配套的硬核实力。这些年，“双十一”购物体验越来越好，提升网速的攻略与后台崩溃的担忧早已消失，快递“爆仓”与“龟速”物流成为历史。数据显示，“双十一”付尾款后5分钟送达、6时33分进口清关突破1000万单、18小时内337个城市收到包裹……效率提升的背后，是中国物流网络系统迁入“云端”、智能机器人负责分拣、自动化流水线加速出库、“复兴号”首开货运专列等一套基础设施的护航。信号塔建上高原、高速路延伸到山村，信息物流等基础设施建设日新月异而且更加均等，带动的新型消费又反过来推进着这一轰轰烈烈的建设进程，最终形成了良性的发展大循环。

消费是整个经济循环的起点和终点，既是生产的目的也是生产的动力。庞大的消费体量、升级的消费结构，背后是更多人享用到“发展蛋糕”、靠双手追求幸福生活。无论是深山中声情并茂为“家乡宝藏”视频带货的老农，还是都市里呼朋唤友拼单抢货的主妇，还是兢兢业业穿梭在大街小巷的配送员，都见证着中国经济社会的点滴动能，见证着中国高质量发展的优势与底气。

“当欧美面对新一波新冠疫情时，中国却是另一番景象。”有外媒感慨，中国经济增速走出了一个“漂亮的V字型”，“刺破了西方的傲慢”。身为发展大局中的一分子，我们有理由相信，有十几亿人对美好生活的追求，有十几亿人为光明未来的打拼，中国消费“马车”必然越跑越好，“漂亮的V字型”必然越来越稳。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)