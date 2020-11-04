原标题：“双11”暗战 实体店价格或更便宜

实习记者 鹿杨

11月1日零点，一年一度的“双11”购物节第一波付尾款时刻到来，大批“尾款人”涌进电商平台，争抢前几千名付款可以叠加优惠、获得额外赠品的宝贵名额。自预售开始以来，养猫升级、抢优惠券、淋红包雨等各种玩法令网友大呼“太复杂”“到手价格并没有像宣传页上那样优惠”。“双11”电商平台真的能让消费者花最少的钱买到心仪的商品吗？记者来到北京多家商场比价，发现实体店竟有不少商品比电商更优惠。

优惠套路少 折扣更实在

“这件大衣的商品主页上标了4个价格，但最低的价格没几个人能抢到。”家住朝阳区的贺女士说，“大衣标明的商场吊牌价是1099元，‘双11’价672元，详情页显示的最低价是439元。”为了用最优惠的价格买到这件大衣，贺女士可没少下功夫，需要先付订金50元，可以两倍抵扣，然后领取店铺优惠券100元、领取服饰百货类购物券20元，最后还不能忘记合并付尾款，才能享受跨店满减……一番操作后，贺女士用452元买下这件大衣。

但在银泰百货（大红门店）中，这一品牌店铺门口竖立着“3.9折”的立牌。售货员表示“双11”期间，全场服饰享受3.9折的优惠，而且还可以叠加银泰百货的会员优惠，享受折上9折。同款大衣仅需385.7元就可以买到，比网店便宜了约66元。该店铺售货员解释，线上旗舰店的活动跟实体店是不一样的，实体店有一定范围内的打折权限。“双11”期间为了吸引客源、拉动年底业绩增长，实体店也给出了非常优惠的折扣。

可感可触 退货比例远小于线上

不仅是服饰，记者在合生汇购物中心对几款在线上旗舰店被抢到断货、断码的运动鞋比价后发现，在实体店能以同样或更低的价格买到。正在选购运动鞋的闫先生告诉记者，他手上的这款运动鞋网上已经没有黑色的了，相比网上旗舰店需要订金膨胀、领券、满减、定时抢购的复杂流程，实体店直接给出了5折折扣，甚至比线上还便宜了15元。不仅如此，可以试穿和检查有无质量问题也成了闫先生来到实体店选购的重要理由。该运动品牌售货员告诉记者，店里很少有退货的情况发生。他来到这家店工作的一年多时间里也没有碰上一次。

张女士今年“双11”在王府井百货大楼买了一台戴森加湿器。据她介绍，线下实体店和网上旗舰店的折扣持平，而且在实体店可以亲身感受吹风机的效果后再决定是否购买，也可以确保电器没有问题后再付款提货。

记者在角门西一小区的快递收发点了解到，最近他们每天都会收到数百件发货快递，其中将近7成是“双11”退货件。一份数据显示，日常网购退货率为10%，“双11”期间能达到30%。“冲动消费”“购买商品不合适”“有质量问题”是最主要的退货原因。

主播探店 实体店迎来新机遇

近年来，线上线下融合的新型消费模式迅速发展，线上消费的风靡的确给人们购物带来了诸多便利，然而实体店也具有很多电商不具备的优势。以往在“双11”期间门可罗雀的实体店铺如何焕发活力？直播带货、主播探店为实体店的发展提供了契机。

今年“双11”淘宝首次推出同城直播，几乎全部为线下消费场景。实体店、卖场、景点等直播场景出现在镜头前，线下商家的曝光率随之增高。凌女士在中关村开了一家美甲店，赶着“双11”的热度，推出美甲8折的折扣，并借助淘宝同城直播为消费者展示美甲过程和美甲作品。“这几天的顾客量比之前有所增多，很多都是在淘宝直播上看到我们的折扣和作品而来的。”凌女士说。

不仅如此，很多商场柜姐当起了主播，线下实体店的大力优惠和促销活动通过直播、短视频等网络传播手段被更多网友知道。探店博主也给实体店带来了可观流量，餐馆、商场、咖啡厅……一旦曝光率增加，消费者就会纷纷慕名前来打卡，实体店也能成为被簇拥的“网红”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)