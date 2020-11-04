进博会即将开幕 六大看点吸睛

11月3日，国家会展中心（上海）外的吉祥物“进宝”格外醒目。新华社记者 陈飞摄

11月4日，第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将在上海举行。在新的国际国内形势下，第三届进博会有哪些看点值得关注？

“朋友圈”扩大，参展企业质量更高

尽管受到全球新冠肺炎疫情等不利因素影响，但各国企业参展积极踊跃，第三届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米。

与此同时，世界500强及行业龙头企业积极参展，回头率超过70%，美国福特汽车、法国路易达孚、美国高通、瑞士罗氏等均连续3年参展。

中国国际进口博览局副局长孙成海说，世界500强和行业龙头企业参展数量达到往届规模，众多企业将进行“全球首发、中国首展”，展品和服务体现国际一流水平。

美国高通公司中国区董事长孟樸说，今年进博会更具特殊意义，高通将借助进博会平台进一步推进与中国伙伴的合作，围绕技术研发等开展协同创新。

新朋友也不断加入“进博朋友圈”。今年首次签约的全球著名精品工业集团历峰，拿下500多平方米的展览净面积。首度参展的优衣库母公司日本迅销集团，签下1500平方米的展位。

首次参展进博会的商业地产服务商世邦魏理仕中国区总裁李凌说，进博会不仅促进贸易往来，也积极带动投资；不仅提供商品进口，也帮助企业获得服务。“参加进博会是我们提升知名度、扩大业务的好机会。”他说。

据介绍，还将有30个最不发达国家参展第三届进博会，展览面积超过4000平方米。

六大展区“硬核”展品密度高

第三届进博会共设立六大展区：食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区、服务贸易展区、消费品展区、汽车展区、技术装备展区。

技术装备展区“硬核”展品密度高。该展区展示的约翰迪尔8R拖拉机，配备专属6缸9.0升24气门高压共轨发动机，被称为“最强劲的拖拉机”之一；维特根就地冷再生机可一次性再生3.8米宽、0.3米厚的沥青路面，施工效率极高，被业内称为“最高效路面维修设备”；贝克休斯AutoTruck钻井工具用于陆地及深海油气开发，可实现最长3000米水平钻井。

在汽车展区，世界前七大整车集团悉数到场。丰田氢燃料电池版柯斯达商用车、全碳纤维超级跑车-Apollo IE、氢燃料重型卡车XCIENT将在这里和采购商及参展观众见面。

四大专区紧扣市场热点

第三届进博会新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等4个专区。

公共卫生防疫专区展示国际先进公共卫生防疫产品、技术、服务，包括前期防护产品口罩、防护服、消杀产品等，中期的检测试剂、CT机等检测类产品，以及ECMO（体外膜肺氧合）、呼吸机、急重症监护等治疗阶段产品。据统计，该专区展示的博毅雅呼吸机，有超过8000台投入到全球抗疫中。

新冠肺炎疫情对体育产业发展有一定影响，但危中有机，全民对健康生活方式的重视和追求也催生出新机遇。运动品牌耐克今年首次亮相进博会，耐克体育（中国）有限公司大中华区高级活动市场总监林思颖说，耐克将着重展示其在零废弃和零碳排方面的探索和实践。

采购商达40万人，结构进一步优化

按照进博会疫情防控要求，国家会展中心（上海）馆内人数不得超过最大承载量的30%。上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英介绍，第三届进博会入馆人数规模因此大大压减，但今年专业采购商报名仍十分踊跃，达到40万人，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家。

报名注册的采购商中，年营业额10亿美元以上的达到2238家，年进口额1亿美元以上的有近1400家。从行业结构看，制造业、批发业和零售业企业采购商占比排名前三，分别为30.6%、16%和8.2%，这与进博会展区行业设置匹配度较高。从企业性质看，境内企业中，有5.35万家为民营企业，占比超六成。

线上与线下结合，商业与文化交融

进博会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。4日晚，虹桥国际经济论坛将采用线上+线下的方式举行，围绕“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”主题，共话常态化疫情防控下全球经贸合作。

孙成海介绍，虹桥国际经济论坛将打造成共同维护多边主义的重要公共平台，为世界提供更好的国际公共产品。

第三届进博会还将举办上百场高规格、高水平、高质量的配套活动，增加国家级步行街、中国旅游等人文展示项目。意大利将带来首个境外人文交流展示活动，展现该国55个由联合国教科文组织认定的世界文化遗产。

强化疫情防控，严格管理食品冷链

进博会前后，强化疫情防控，对入境参会人员严格落实闭环管理。按照《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》，参展参会人员入境前，落实为期14天的自主健康监测；入境时，落实100%健康申明、100%体温检测和100%核酸检测；入境后，在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察，并在第5天和第12天分别进行核酸检测。

不只是入境人员，所有参展参会人员、展区内工作人员也将全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。

和往届进博会不同，今年进博会展区内将不零售冷冻生鲜食品，禁止试吃未经“全熟加工”的冷冻生鲜食品。同时，规范进口冷链食品采样、监测和消毒工作，强化冷链食品全链条防控，关键岗位人员核酸检测“应检尽检”。

上海市卫生健康委主任邬惊雷说，进博会期间，要求参会人员每天开展自主健康监测，进入展区后全程佩戴口罩，保持安全社交距离。

新华社“新华视点”记者 杨金志 杨有宗 王雨萧

（新华社上海11月3日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)