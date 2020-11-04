商务部：9月服务出口1625亿元 增速由负转正

3日，商务部发布数据显示，9月当月我服务出口1625亿元，同比增长4.1%，单月增速由负转正。商务部服贸司负责人介绍，整体上，前三季度，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。
具体来看，1-9月，我国服务进出口总额33900亿元（人民币，下同），同比下降15.7%。其中，出口13995亿元，下降1.5%；进口19905亿元，下降23.5%。“我国服务出口降幅趋稳，出口降幅小于进口22个百分点，带动服务贸易逆差下降50.0%至5910亿元，同比减少5901亿元。”该负责人说。
结构上呈现进一步优化趋势，知识密集型服务贸易占比提高。1-9月，我国知识密集型服务进出口14931亿元，同比增长9.0%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升10个百分点。其中，知识密集型服务出口7795亿元，增长8.6%，占服务出口总额的比重达到55.7%，提升5.2个百分点。知识密集型服务进口7136亿元，增长9.4%，占服务进口总额的比重达到35.8%，提升10.8个百分点。
“当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，部分国家和地区出现反弹。世界经济衰退，国际需求萎缩，贸易摩擦时有发生，我国服务贸易稳定发展仍面临不少挑战。”该负责人表示，下一步，商务部将抢抓数字经济机遇，稳妥应对各项挑战，推动服务贸易高质量发展，助力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
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