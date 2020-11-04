10月40城新房成交环比下降3% “金九银十”平淡收官

3日，易居研究院发布40城住宅成交报告显示，下半年以来，多地调控收紧起到了明显作用。10月重点监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅下降3%，同比增长12%。

具体城市看，1-10月新建商品住宅成交面积厦门同比增长高达46%，韶关、东莞同比增长30%，杭州同比增长27%；但与此同时，重庆、泉州同比减少23%，武汉同比减少25%，西安同比减少26%，南昌、珠海同比减少分别为31%和38%。

从区域看，今年中西部二线城市新房成交整体表现较差。从今年1-10月的新房成交面积来看，南昌的同比降幅超过30%，西安、武汉和重庆的同比降幅超过20%，长沙和郑州的同比降幅超过10%。

上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，原本的销售旺季9月和10月成交面积均出现环比小幅下降。进入下半年以来，住建部门多次约谈热点城市释放调控信号，此外在“三条红线”的控制下金融端也随之收紧，中央“房住不炒”的底线不可触碰。从目前来看，前三季度有近3成房企目标完成率不足65%，占比达到近三年来同期最高，预计今年最后两个月将会有更多房企加入促销行列，以价换量促进资金回笼。

调控压力下，房企拿地也明显谨慎。易居研究院报告显示，10月，40个典型城市土地成交建筑面积5473万平方米，环比增长1%；同比增长35%。但从溢价率来看，40个典型城市土地成交溢价率为16.3%，与9月相比下降0.6个百分点。

上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，政策收紧下，目前溢价率有筑顶的迹象，例如溢价率为0的城市为7城，与9月持平。但相比9月，10月溢价率小于5%的城市明显增多，可以看出整体的降温趋势。随之，土地成交均价为5665元/平方米，环比下跌2.5%，有所下降。

因此，王若辰表示，8月份40城土地市场已经出现短期拐点，9、10月份继续小幅降温，政策不会放松，预计未来几个月仍将稳中有降。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)