MSCI公布35家A股券商ESG评级

近日，MSCI（摩根士丹利资本国际公司，明晟）陆续公布35家中国券商ESG评级。
数据显示，2020年A股上市券商ESG评级稳中有升。相比2019年，2020年ESG评级上升的A股上市券商有12家，评级下降的仅国海证券一家，其余22家评级不变。不过，目前国内尚未有上市券商获得A级及以上评级，最高评级仅为BBB，由中金公司等八家券商获得。
记者从MSCI官网获悉，截至目前，投资银行业与经纪业全球共有54家公司获得ESG评级，其中包括35家中国A股、H股证券公司，占比达64.8%。整体来看，2020年中国券商评级整体评级稳中有升。主要表现在CCC、B级等末端公司数下降，BB及BBB级的公司数有所增加。中信证券等12家券商ESG评级上升，22家不变，仅国海证券评级下降。
不过，与全球同业相比，目前国内尚未有券商获得A级及以上评级，最高评级仅为BBB，包括中金公司、光大证券、东方证券、方正证券等八家中国券商。
值得注意的是，中国银河、海通证券、华泰证券三家券商由去年的BB级升级而来，天风证券首次参与评级即获BBB。
ESG为环境、社会和治理指标的简称。近年来，ESG被动投资产品规模迎来快速增长，投资价值得到凸显。平安证券研报显示，目前全球股票和固收型ESG主题ETF总规模已超1500亿美元，较2019年底增长85%。而MSCI所进行的ESG评级主要通过公开信息抓取各上市公司的ESG关键议题，涉及环境、社会和治理三大领域，评级结果已成为全球各大资产管理机构制定投资决策的重要依据。
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