参展商"新鲜货"多渠道"剧透" 将助力中国产业优化升级

原标题：拥抱进博会与世界共舞

■ 本报记者 白舒婕

11月4日，第三届进博会开幕。在此之前，各国参展商精心准备的“新鲜货”已通过多种渠道提前“剧透”，众多“全球首发、中国首展”新品亮相本届进博会。在全球企业共享中国大市场的同时，其带来的新产品、新技术、新服务也将助力中国产业优化升级。

中国需要什么？

建设世界科技强国是中国的重大战略决策。当前，中国是全球最大的生产装备消费市场之一，对智能及高端装备产品和技术有着相当大的需求，第三届进博会为中国提供了一个推动产业升级的契机。

河南省商务厅提供的资料显示，今年该省参加第三届进博会的企业涵盖外贸、外资、服贸、商贸、物流等多个行业，近5000家企业和机构。河南省商务厅副厅长高翔表示，借助进博会采购平台优势，河南可引进原材料、先进技术、装备和关键零部件，促进传统产业升级换代，积极培育战略性新兴产业；通过进口优质最终产品，河南可倒逼省内企业降低成本，改进工艺，创新技术，从而提升产业竞争优势。

日前闭幕的党的十九届五中全会再提“全面推进健康中国建设”。从产业角度来看，这也意味着在“十四五”时期大健康产业将迎来更大的发展空间。在第三届进博会医疗器械及医药保健展区，代表全球最高水平的首发新品将竞相登场，助力中国大健康产业走得更快更稳。

深耕中国多年的蔡司始终通过先进的产品与技术助力中国眼健康事业的发展。记者从蔡司方面获悉，本届进博会举行期间，该公司将带来飞秒激光角膜屈光治疗机、真彩高清超广角眼底相机CLARUS 500等眼病诊疗设备，全面展示蔡司在眼健康领域的科技创新与突破。

记者获悉，江苏省卫健委交易分团备战本届进博会，开展了成员单位进口医用设备采购意向统计调查工作，摸清参展商产品及各级医疗卫生机构医用设备采购需求情况，引导医疗机构提前对接设备生产商，以团体采购方式签约谈判，提升医疗机构的诊疗水平和服务能力。

与此同时，随着消费升级，中国消费者对消费品、食品的需求也日益多元化。连续三届参展的上海念弟实业集团有限公司董事长李雷期待在本届进博会上寻觅到更多国家和地区的优质产品，使引进来的特色产品在国内更受欢迎、更有竞争力。

扩进口助力双循环

“中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期，蕴含着巨大的机遇。”中国国际经济交流中心学术委员会委员、中原银行首席经济学家王军对国际商报记者表示，随着消费水平不断升级，国人对医疗、教育、养老等公共服务的需求越来越大；随着产业转型升级，中国对高新技术领域的需求越发迫切；随着乡村振兴和精准扶贫战略的实施，过去易被国外忽视的广大农村市场潜力进一步迸发，尤其是发达国家在乡村建设方面做得好，有很多可以借鉴引入的东西，如技术、服务等，更重要的是引入先进的发展理念，“这些都将为中国与世界各国提供更广阔、更宝贵的合作契机”。

北京师范大学经济与工商管理学院教授、国家进口研究中心主任魏浩在接受国际商报记者采访时表示，积极扩大国外高端消费品进口有利于刺激国内需求，积极扩大中间品、先进机器设备进口有利于提高企业的生产效率，扩大企业的生产规模。进口规模扩大倒逼国内市场竞争程度加深则有利于提高国内企业转型升级的内在需求，有利于国内经济、国内循环的良性发展。

“进博会的举行为国内企业提供了良好的采购机会，也为企业转型升级、调整产品、优化产业结构提供了良机。”王军说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)