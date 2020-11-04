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特写：“进宝”戴上口罩：严谨不失热情

刘笑冬

2020年11月04日08:47  来源：新华网
 

“进宝”是中国国际进口博览会的吉祥物。3日，记者探访即将开幕的第三届进博会举办场馆国家会展中心（上海），发现这只可爱的大熊猫戴上了口罩。

在场馆入口处的海报板上，一只“进宝”用两只手压紧脸上的口罩，憨态可爱的形象配合着头顶的两行中英文提示：“全程规范佩戴口罩”“保持安全社交距离”。在新闻中心的电梯间，贴着同样内容的温馨提示。

在场馆入口处的测温区旁，还立着一块特殊的标识牌，上面印有“体温异常人员离场通道”字样。

戴上口罩的“进宝”，说明了2020年新冠肺炎疫情全球暴发的特殊年份背景，也表明了作为进博会东道主的中国对待疫情的严肃认真态度。但是，戴上口罩的“进宝”，并没有让人心生紧张，反而从其严谨而可爱的形象中感受到中国拥抱世界的热情。

来自海关的信息显示，按照联防联控机制和疫情防控总体要求，对参展第三届进博会的入境人员，海关实施100%核酸检测，确保“检得快”；并与上海卫生部门一起，同步开展平行检测，确保“检得准”，为严防疫情输入加上“双保险”。

同时，在继续保持前两届进博会各项通关便利化措施基础上，海关今年对于参展人员进出境，推出了“智慧旅检”，推广进境人员健康申报电子化，并扩大进境托运行李物品“先期机检”试点，让旅检“无感通关”、“线上”管控，提升了旅客入境通关效率。

以海关为代表的口岸疫情防控和进博会便利化举措，是眼下上海各行各业全力以赴迎接第三届进博会的一个缩影，也是对戴上口罩的“进宝”严谨而不失热情的真切阐释。

在进博会新闻中心一角，记者看到一本《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》小册子，与众多有关中国改革开放与上海城市发展的最新书籍放在一起；供媒体记者取用的口罩盒旁，是进博会组织者安排的丰富多彩的上海采访线路报名表。这些信息表明，直面新冠肺炎疫情严峻考验，进博会正在特殊时间开启一个全球合作的窗口，这是中国为世界创造的难得机遇。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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