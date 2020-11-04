龙头企业回头率超70% "进博会磁力"释放强劲信号

原标题：评说进博会|“进博会磁力”释放强劲合作信号

新华社上海11月3日电 题：“进博会磁力”释放强劲合作信号

新华社记者孙奕、郑钧天

企业商业展面积扩大、参展企业质量更高、世界500强和行业龙头企业回头率超70%……第三届中国国际进口博览会启幕在即，新老朋友共赴“进博之约”。疫情大考下，各方合作意愿热度不减，“进博会磁力”持续增强，国际社会合作共赢迎来新希望、展现新气象。

强劲的进博会吸引力，凸显中国与世界愈发紧密相连。回望前两届不平凡历程，进博会向世界交出了亮眼成绩单。无缝衔接的常年展示交易空间，持续外溢的进博会效应，更让世人惊叹进博会风景的“永不落幕”。而今，面对经济全球化遭遇逆流、多个展会面临“停摆”的挑战，中国在疫情防控取得重大战略成果的同时，迎难而上、克服困难筹办第三届进博会，以行动践行坚定不移全面扩大开放的决心。如期举办的盛会，也让世界看到了一个负责任大国的历史担当。

强劲的进博会吸引力，彰显中国与各方携手共进的巨大合作空间。经济总量接近100万亿元大关，人均GDP跨上1万美元台阶，拥有世界最大规模中等收入群体和上亿市场主体……中国大市场，世界大机遇。伴随中国进入新发展阶段，外贸进出口、利用外资、对外投资的规模将会持续扩大，势必将为各国共同发展不断注入正能量，为世界经济复苏和增长增添新动力。

强劲的进博会吸引力，源自中国经济发展的强大韧性和广阔前景。面对疫情挑战，中国经受住了压力测试，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。国际货币基金组织预计，今年全球经济将萎缩4.4%，而中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。正如外方参展商所期盼：“中国正张开双臂，与世界‘美美与共’。”

世界瞩目东方，新时代共享未来。相信第三届进博会将再一次兑现“越办越好”的承诺，释放出强劲的合作吸引力和影响力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)