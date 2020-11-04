美美与共！为你剧透进博会里的“时尚范儿”

新华社上海11月3日电（记者周蕊）在进博会上，消费品展区向来是最受关注的展区之一，这里来自全球的展品正在呼应中国居民对美好生活的追求。

欧莱雅集团是第三届进博会参展商联盟理事会首任轮值主席单位。“1997年我来到中国，创立了欧莱雅中国的第一家子公司，开始时只有10个人在一间面积非常小的办公室里工作，但怀揣远大的梦想，我认为，总有一天，中国会成为欧莱雅集团的全球第一大市场。”欧莱雅集团首席执行官让-保罗·安巩说，欧莱雅一直对中国的未来充满信心。

“20多年来，欧莱雅一直得到中国政府部门的大力支持，在各方面大力发展业务，并与上海市建立了良好的合作关系。”安巩说，欧莱雅得益于中国的不断开放，在进口博览会上实现“中国首发”的多个品牌都受到了中国居民的欢迎，今年还在上海开出了美宝莲纽约全球首家潮玩概念店、圣罗兰美妆全球旗舰店等全球首店。

“新冠肺炎疫情下，进博会是少见的没有暂缓或者取消的大型展会，这本身就发出了强烈的信号，展示出中国经济社会秩序快速恢复、中国开放信心依旧。进博会是欧莱雅在中国市场引进新品、制造爆款的‘加速器’，也是我们分享‘双循环’新发展格局机遇的平台。”安巩说，在第三届进博会上，集团旗下的五个新品牌将首次与中国大陆消费者见面，首发超过100款新品。

“没有什么能够改变欧莱雅对中国市场的信心。我们坚信，一个更加开放、包容、创新，更加可持续、更加有担当的中国正张开双臂，与世界‘美美与共’。”安巩说。

对中国市场信心满满的还有来自日本的优衣库。首次参展进博会的优衣库一口气拿下了1500平方米的展区。

优衣库将在进博会上打造服装的“明日博物馆”，展示艺术与科学的创新。为了让中国消费者近距离感受服装的创新科技，优衣库推出线上线下联动的“明日博物馆”，通过微信小程序、App等渠道提前在“云端”上线，“剧透”进博明星展品。

迅销集团全球资深副总裁、优衣库大中华区首席市场官吴品慧说，中国是优衣库在海外的第一大市场，公司希望加速下沉到更多的二三四线城市，深耕中国市场。

“疫情发生以来，优衣库‘掌上旗舰店’上的用户流量和销售额出现了两倍以上的增长，直播观看人数节节攀升。”吴品慧介绍，官网、App、天猫旗舰店、官方小程序，加上实体门店，形成了线上下单、送货上门或者门店取货的创新全渠道零售闭环，增强了优衣库在疫情下的“抗压力”。优衣库下一步还将在线上渠道推出修改裤长、定制服装图案等创新服务。

在新冠肺炎疫情影响下，全民对健康生活方式的重视和追求也在催生新机遇。第三届进博会上，消费品展区首次设立体育用品及赛事专区，展览面积7300平方米，将围绕全民运动、青少年体育培训、电子体育与传统体育融合、竞技体育与大众体育双向发展等话题展示企业品牌力量。

迪卡侬中国区副总裁王亭亭说，在首届进博会上，以采购商身份参加进博会的迪卡侬与合作伙伴成功牵手，双方合作研发的自动盘点机器人“迪宝”成为第二届进博会上的“明星展品”。截至今年9月，“迪宝”已经先后进驻中国近30个城市的50家商场。在第三届进博会上，迪卡侬还将宣布更多加码中国市场新零售的投资布局。

此外，迪卡侬在今年的进博会上将携旗下全产业链6家子公司和40个子品牌参与，将全球首发一款可以折叠的皮划艇，让“小众”运动的练习“门槛”更低。

中国国际进口博览局相关负责人介绍，第三届进博会消费品展区展览面积9万平方米，远超规划面积，聚集了全球的800多家企业，其中世界500强及行业龙头企业30多家，将打造世界品牌集聚地、全球新品首发地及国际潮流引领地。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)