陈炎顺：多元应用场景为超高清显示带来机会

11月2日，2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州举办，BOE（京东方）董事长陈炎顺应邀出席大会，发表了“拓展超清视界 共筑物联生态”主题演讲，分享了物联网时代下超高清显示的创新应用及未来趋势。

BOE（京东方）董事长陈炎顺出席2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会

陈炎顺表示，显示作为信息交互的核心端口，在打破疫情造成的物理隔阂，助力各行各业数字化转型方面发挥了重要作用。超高清显示大幅提升了人们的信息交互体验，推动更多物联网应用场景成为可能，进而创造出更多价值。“多元应用场景的出现也为超高清显示带来巨大的市场机会。”

近年来，在“推广8K，普及4K，替代2K，用好5G”的“8425”战略下，BOE（京东方）联合战略合作伙伴，打通拍摄、内容、传输、显示等关键环节，营造共赢产业生态；进一步聚焦细分场景，持续拓展活动直播、智慧城市、远程医疗、智慧文博等细分市场创新应用。

在大会期间，一台8K摄像机记录着大会参观人群，采用BOE（京东方）8K视频软编解码算法以及HEVC/H.265视频压缩技术，可以实时处理拍摄的8K影像，通过稳定的低时延宽带传输技术和实时解码技术，将压缩的码流还原成原始8K视频，让人们在8K显示屏前就能观看到现场实况，感受超高清显示带来的极致震撼体验。同时，BOE（京东方）还展示了BD Cell、Mini LED显示技术，以及智慧文博、智慧家居、智慧办公解决方案，让人们感受到科技创新带来的智慧生活体验。

陈炎顺表示， BOE（京东方）始终坚持创新驱动发展战略，未来我们将继续秉持“深度合作、协同开发、价值共创”理念，有机融和物联网软硬各要素，与全球生态伙伴共生发展，协同创新，营造物联网生态系统，赋能超高清应用场景，为实现高质量发展作出积极贡献。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)