产业观察：净水市场高速增长 国产品牌寻求技术突破

水占人体比重70%以上，生命的新陈代谢、血液循环等等每个生理活动都离不开水。

根据中国家电网最新统计数据显示，美国、欧洲等国家的家庭净水器普及率已达70%，而中国的净水器普及率仍然不到10%，即便是在北、上、广等一线城市普及率也不超过15%。所有的行业研究数据都表明，国内净水器市场前景广阔，未来将成为家电行业异军突起的新势力，净水器将像电视、冰箱一样成为普通百姓家中的日常家电产品。

近年来，人们的净水意识不断增强。而国内净水器市场开启了高速增长的通道，整个净水器市场在短短7年就扩容了10倍。

目前市场上流行的普通家庭净水器，根据净水原理可分为反渗透和其他过滤两大类。反渗透膜精度最高，不仅可以过滤掉细菌、病毒、有机物、重金属等几乎所有的有害物质，还可以过滤掉离子性物质等，通过反渗透膜过滤的水，被公认为是最好、最安全的水。其他过滤技术按照过滤精度，分为微滤、超滤和纳滤，其中市面上最常见的是超滤。

不可否认的是，在中国净水行业里，反渗透膜是滤水效果最好、也是净水器最核心的部件，但目前国内大部分净水品牌仍以进口为主，掌握国际水平研发技术的寥寥无几。

滤芯作为净水器的核心部件，其重要性不言而喻，没有一款好的滤芯一杯健康好水就无从谈起。在净水器市场，不同净水器设备采用的滤芯是不同的，得到的水净化效果也就不同。

“长期以来，中国净水膜技术就像芯片一样，被国外企业垄断。”清华大学环境学院饮用水安全教研所副教授王小毛表示，据不完全统计，目前我国家用净水器品牌已经突破6000家，而掌握反渗透膜技术的却寥寥无几。普遍的解决方法是，多数大品牌、高端净水器产品采用陶氏膜为主的国外进口膜材料，实力强的引进国外反渗透膜生产线来降低成本，而实力差的只能依赖国外进口，导致成本居高不下的同时，产品同质化严重，在技术制约下，企业发展也受到限制。

而在三四线城市及农村地区，一些鱼龙混杂的低端品牌，只能采用落后的净水技术，经过包装后卖给消费者，这些净水器产品不但净水效果难以保障，同时扰乱市场，导致行业的整体不信任。

为了在技术层面实现突破，包括安吉尔、沁园、海尔、方太等国内实力较强的头部厨电企业一直都在努力创新，试图打破国外垄断局面。而就在近日，安吉尔也发布了历时三年研发的长效反渗透膜技术。王小毛表示，这种长效反渗透膜采用纵向走水和湍流式进水的方式，使水流速度变快，冲刷速度比普通反渗透膜提升5倍，在水流快速冲刷之下，水中的各类杂质、异物、病毒细菌等就不容易沉积在膜表面，抗污堵能力大大增强。

疾病防控专家鄂学礼也指出，现代这个特殊阶段，从日常饮水来讲，大家更希望自己喝的水，水质卫生、安全。为此，企业更需要从消费者需求出发，从安全饮水到健康用水，充足的纯水量和净水量才能让消费者能够随时感受到安心和放心。

(责编：毕磊、乔雪峰)