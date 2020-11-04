人民网>>财经

产业观察：净水市场高速增长 国产品牌寻求技术突破

人民网记者毕磊

2020年11月04日10:57  来源：人民网-财经频道
 

　　水占人体比重70%以上，生命的新陈代谢、血液循环等等每个生理活动都离不开水。

　　根据中国家电网最新统计数据显示，美国、欧洲等国家的家庭净水器普及率已达70%，而中国的净水器普及率仍然不到10%，即便是在北、上、广等一线城市普及率也不超过15%。所有的行业研究数据都表明，国内净水器市场前景广阔，未来将成为家电行业异军突起的新势力，净水器将像电视、冰箱一样成为普通百姓家中的日常家电产品。

　　近年来，人们的净水意识不断增强。而国内净水器市场开启了高速增长的通道，整个净水器市场在短短7年就扩容了10倍。

　　目前市场上流行的普通家庭净水器，根据净水原理可分为反渗透和其他过滤两大类。反渗透膜精度最高，不仅可以过滤掉细菌、病毒、有机物、重金属等几乎所有的有害物质，还可以过滤掉离子性物质等，通过反渗透膜过滤的水，被公认为是最好、最安全的水。其他过滤技术按照过滤精度，分为微滤、超滤和纳滤，其中市面上最常见的是超滤。

　　不可否认的是，在中国净水行业里，反渗透膜是滤水效果最好、也是净水器最核心的部件，但目前国内大部分净水品牌仍以进口为主，掌握国际水平研发技术的寥寥无几。

　　滤芯作为净水器的核心部件，其重要性不言而喻，没有一款好的滤芯一杯健康好水就无从谈起。在净水器市场，不同净水器设备采用的滤芯是不同的，得到的水净化效果也就不同。

　　“长期以来，中国净水膜技术就像芯片一样，被国外企业垄断。”清华大学环境学院饮用水安全教研所副教授王小毛表示，据不完全统计，目前我国家用净水器品牌已经突破6000家，而掌握反渗透膜技术的却寥寥无几。普遍的解决方法是，多数大品牌、高端净水器产品采用陶氏膜为主的国外进口膜材料，实力强的引进国外反渗透膜生产线来降低成本，而实力差的只能依赖国外进口，导致成本居高不下的同时，产品同质化严重，在技术制约下，企业发展也受到限制。

　　而在三四线城市及农村地区，一些鱼龙混杂的低端品牌，只能采用落后的净水技术，经过包装后卖给消费者，这些净水器产品不但净水效果难以保障，同时扰乱市场，导致行业的整体不信任。

　　为了在技术层面实现突破，包括安吉尔、沁园、海尔、方太等国内实力较强的头部厨电企业一直都在努力创新，试图打破国外垄断局面。而就在近日，安吉尔也发布了历时三年研发的长效反渗透膜技术。王小毛表示，这种长效反渗透膜采用纵向走水和湍流式进水的方式，使水流速度变快，冲刷速度比普通反渗透膜提升5倍，在水流快速冲刷之下，水中的各类杂质、异物、病毒细菌等就不容易沉积在膜表面，抗污堵能力大大增强。

　　疾病防控专家鄂学礼也指出，现代这个特殊阶段，从日常饮水来讲，大家更希望自己喝的水，水质卫生、安全。为此，企业更需要从消费者需求出发，从安全饮水到健康用水，充足的纯水量和净水量才能让消费者能够随时感受到安心和放心。

(责编：毕磊、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved