聚焦“开创工业之未来” GE连续第三年参加进博会

人民网北京11月4日电 11月5日至10日,第三届中国国际进口博览会(简称“进博会”)将在上海举行。本届进博会商业企业展共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区，展览面积超过上届规模。同时，新设立公共卫生防疫专区、节能环保专区、智慧出行专区和体育用品及赛事专区等四大专区，兑现“越办越好”的承诺。

作为一家全球化公司，GE已连续三年参加中国国际进口博览会。今年，GE以“开创工业之未来”为主题进一步升级参展规模，分别设立GE中国主展台和抗疫专区展台，通过展示一系列覆盖航空、能源、医疗和工业数字化等领域的技术及解决方案，讲述企业融入中国社会经济领域建设，助力中国经济转型升级的积极实践。

积极参展进博会：抓住合作机遇 助力转型发展

第三届进博会的主题为“共天地 同风雨 聚进博 享机遇”，据了解，在招展方面，本届进博会展览质量持续提升，专业化水平不断增强。

GE中国总裁兼首席执行官向伟明表示，本届进博会上，GE通过展示一系列覆盖航空、能源、医疗、和工业数字化等领域的技术和解决方案，旨在增进与中国在清洁能源、城镇化建设、可及医疗和互联网+等领域合作的成果与信心。

着眼于目前中国能源转型所面临的挑战，通过展示支持多种能源，覆盖企业电力资产全生命周期的世界级技术和服务组合，讲述GE如何利用全球资源及研发成果，显著提高能源利用效率，为中国客户提供订制化的技术和全生命周期服务解决方案，以持续优化能源系统，提升电网稳定性，满足新时代中国经济社会发展对清洁低碳，安全高效的电力生产需求。

借助进博会平台，GE将首次展出最先进的9HA.01燃气轮机模型和GE迄今为止容量最大、最高效的陆上风机Cypress柏树平台模型。据介绍，GE 9HA.01燃机成功造就了创造吉尼斯世界记录的全球最为高效的50赫兹电厂。Cypress柏树平台的风机叶片首次采用两段式碳纤维叶片设计，大幅提高了物流和选址的灵活性，为业内首创。

同时，作为引领精准医疗的创新者，GE医疗展示了一系列有助于帮助中国医院和病患带来更优质、更便捷、更高效的创新医疗产品和服务，包括首次在中国展出的极T磁共振精准医疗影像解决方案，以及包括虚拟重症指挥中心Mural在内的数款数字医疗解决方案。

此外，针对目前城镇化快速发展所带来的大众交通需求，GE航空集团展示了由GE和赛峰集团50/50平股合资公司CFM所生产的明星产品LEAP发动机，以及三款代表着GE在材料和空气动力学方面持续创新的三款发动机风扇叶片实物；针对中国“互联网+”的发展方向以及中国制造业转型升级发展需求，GE数字集团展示了基于在工业领域所研发的一系列工业软件解决方案。

高度重视中国市场：坚定合作承诺 推动共同成长

商务部数据显示：今年前三季度中国实际使用外资额7188.1亿元人民币，同比增长5.2%；按美元计同比增长2.5%，年内吸收外资首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”。当前，中国吸收外资的综合竞争优势进一步增强。

作为深耕中国市场超过40年的合作伙伴，GE表示中国市场蕴含巨大商机且日益开放，是GE全球发展的重要引擎和组成部分。GE对中国的承诺是长期坚定的。

在“新发展”理念的指引下，GE希望能够充分参与中国市场的动态发展，聚焦航空、能源和医疗三大板块，通过推进“本土化2.0，战略合作伙伴，连接全球”的三大发展战略深耕中国市场，与本土合作伙伴协同创新，在推动经济发展的同时助力提升人民的生活质量。

据了解，GE中国致力于在人才培养、研发创新、生产制造和采购等领域开展全面的本土化建设，在全产业链的各个环节深耕本地市场。

以研发创新为例，目前GE在中国拥有近2500名研发及工程技术人员，在上海、北京、天津、武汉、和无锡等八个城市设立了拥有世界一流设备的实验室和研发团队，聚焦智能医疗、风力发电、燃气轮机本土化，航空发动机的节能减排等技术，同时覆盖智能制造、增材制造，机器人和数字科技。

GE认为，中国不仅是其重要的产品销售市场，更是GE全球供应链及创新基地的重要组成部分，对GE在全球的战略发展起着重要支撑作用。同时，通过与合作伙伴在核心领域设立合资企业，GE得已更加贴近市场，并与合作伙伴协同创新优化产业生态圈，为中国客户和中国经济发展持续贡献力量。

(责编：孙阳、杨曦)