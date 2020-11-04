字节跳动年前再招1万人，员工总数将破10万

图为字节跳动大楼
2个月，1万人。临近年底，字节跳动继续加大招聘力度。
消息称，字节跳动今年在国内招聘员工总数已接近3万人，并计划在年底前再开放1万个工作岗位。招聘完成后，字节跳动的员工总数将突破10万人。
今年3月初，字节跳动方面表示，预计到年底，其全球员工总数将从6万人增长至10万人。而根据上述招聘情况，仅是字节跳动今年在中国的新增员工人数，已经能够帮助实现这一目标。
关于字节跳动招聘的消息，这一年来层出不穷。标志性的节点包括：一，今年3月中旬，字节跳动教育业务宣布预计全年招聘超过1万人；二，今年春招和秋招期间，字节跳动两次为应届毕业生开放6000多个工作岗位，全年校招累计超过1.2万人。
第三方招聘网站显示，在职位上，字节跳动的新增工作岗位主要集中在教育、游戏和电商等新兴业务。在地域上，除了北京、上海、广州、深圳等一线城市，字节跳动同时在武汉、成都、杭州、南京、西安、厦门、重庆、太原、郑州等二线城市持续扩大团队业务规模。
团队规模的急剧增长直接带来办公楼的短缺。今年以来，字节跳动在国内买地、买楼的新闻时有传出。6月，字节跳动以10.82亿元的价格，买下位于深圳后海总部基地的一宗商业用地，用于盖楼。日前，字节跳动正式启用北京北三环方恒时尚中心作为一处办公地点，据传购置成本约50亿元。
作为近年来迅速崛起的互联网公司，字节跳动十分受互联网人才的青睐。根据拉勾网发布的招聘报告，字节跳动连续三年成为毕业生投递热度最高的企业。根据脉脉数据研究院报告，字节跳动是2020年刚毕业的职场新人去向最多的公司，同时在工作1-3年职场人群的热门公司选择中位列前三。
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