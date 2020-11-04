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高增长促降负债 恒大前十月销售额超去年全年

2020年11月04日16:43  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月4日电（记者夏晓伦）当前，备受关注的房地产市场“金九银十”已经结束,各家房企开始交出成绩单。据恒大最新公告显示，9-10月实现销售1819.7亿，销售回款1358.5亿。

公告还显示，截至10月底，恒大累计销售6325.9亿，已完成6500亿销售目标97.3%，销售回款5307.4亿，均已超去年全年。

系列组合拳激发市场需求

克而瑞研究显示，今年“金九银十”房地产市场进一步降温，重点城市成交降幅持续扩大。分析人士认为，恒大实现逆市热销，主要是缘于全线7折与一系列让利组合拳，以及数十个新盘的密集入市，刺激了市场需求。

恒大相关人士介绍，此次“金九银十”恒大上架大量新盘，产品线涵盖了中端、中高端、高端，甚至还有市场稀缺的文旅大盘，契合了市场的多元需求。市场也给出了积极反应，以10月8日为例，恒大一天内推出了9个新盘，遍及哈尔滨、重庆、贵州、青岛、珠海、佛山、包头等全国城市，截至当天下午1:30，录得销售额超80亿。

据测算，按照恒大目前的销售速度，其基本可以提前完成全年6500亿目标，更有望实现8000亿的内控目标。未来随着销售和回款的进一步提升，再加上提前还款、配股、分拆优质资产上市等多重举措，恒大将获得更充裕的现金流。

今年3月底，恒大提出全面实施“高增长、控规模、降负债”发展战略。“高增长”是要销售高速增长，今年要实现销售8000亿；“控规模”是严控土地储备规模，未来三年每年要降低3000万平方米左右；“降负债”是有息负债每年平均下降1500亿。从前十月数据可以看出，恒大新战略成效显著。

多措并举降负债

高负债率一直是影响房地产企业高速发展的瓶颈，降负债已成为今年房地产行业的“主旋律”。

恒大方面表示，得益于公司的新发展战略，不断狠抓销售及回款，多管齐下降负债已取得明显成效，业绩大增正是战略驱动的结果，战略化转型获得阶段性成功。

其中，高增长一直是恒大实现降负债的关键。销售回款的提升为恒大进一步增厚了现金流，有助其改善资本结构，推动负债率下降。

在此前恒大发布2020年中期业绩后，恒大总裁夏海钧曾表示以最大决心、最大力度降负债：一要继续加大销售及销售回款，下半年力争回款3800亿；二要严控土地储备规模，实现土储负增长；三要逐步分拆优质资产上市，旗下恒大物业已成功引入中信、农银、光大控股、红杉资本、云锋基金、腾讯、周大福等顶级战略投资者入股235亿港元，进一步增加净资产，推动负债率下降。

业内人士分析认为，恒大通过明确的战略转型和高执行力在房企中表现较为突出，降负债成效或将超过外界预期。“稳健将成为未来很长一段时间内恒大发展的核心关键词。”恒大相关负责人向记者表示。 

(责编：许维娜、毕磊)
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