三棵树健康涂料直播节启动仪式举行

11月3日，三棵树健康涂料直播节启动仪式在三棵树总部举行。启动仪式上，三棵树董事长兼总裁洪杰表示，今年3月三棵树创造了两天在线人数达到350万+人次的线上直播狂欢活动，打造涂料行业的直播标杆。本次直播节三棵树用实际行动促进消费增长，与海尔等强品牌跨界联合，以高品质产品、线上线下协同服务感动消费者，为经济加快发展做出积极的贡献，为创造美好生活不懈努力。

三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰

中国涂料工业协会会长孙莲英、冬奥冠军杨扬、福建省商务厅副厅长陈安生、莆田市人民政府副市长胡国防、中国银联福建分公司总经理徐志忠、海尔智家股份有限公司副总裁任贤全分别致辞。他们表示，本次直播节三棵树协同省市县三级政、银、企、商共投入、同发声，减费让利、聚资惠民，不仅塑造三棵树大国品牌形象，也展现了民族涂料企业的行业担当和报国情怀。未来将与三棵树携手共同为经济高质量发展、为建美丽中国做出新的更大贡献。

会上，与会嘉宾代表上台共同启动三棵树健康涂料直播节启动仪式，揭开了本次活动的序幕，一场空前、盛大的涂料行业直播盛典将在11月4日-5日狂欢上演。（牛广文）

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