原标题：记者手记：盲盒、卡通公仔、机器人，服贸展商“费思量”

新华社上海11月4日电 记者手记：盲盒、卡通公仔、机器人，服贸展商“费思量”

新华社记者宿亮 周蕊

盲盒、卡通公仔、机器人、环形大屏幕、社交媒体留影窗……即将召开的第三届中国国际进口博览会服务贸易展区很特别。为了让观众更好地了解相关服务产品、更好地打入中国市场，参展商们使出了“十八般武艺”。

尽管还没有正式开展，美国UPS公司展台已吸引不少先期探馆记者、志愿者的眼球。这家企业推出在年轻人中流行的盲盒贩售机，盲盒中有吉祥物钥匙环等纪念品，让不少人纷纷驻足体验。

在展厅的另一端，普洛斯公司的展台也在紧锣密鼓地布置。为了让观众了解企业的金融服务，公司设置互动体验区。观众可以选择不同的卡通经营场景，使用自己的头像拍照并打印留念。而这些场景，正是来自普洛斯提供金融科技服务的行业。

正在普洛斯公司展台布展的工作人员告诉记者，公司希望通过独特的互动设计，在本届进博会上“留下点什么”。

总部设在香港的冯氏集团展台面积很大，不仅摆出了移动机器人、机器手臂等高科技展品，更有贴满整整一面墙的卡通公仔，从远处看上去很显眼。

这些富有创意的“小心思”只是服贸展区的一小部分。不管是互动屏幕、机器人导览，还是货轮、飞机模型，每一个展商都有自己独具匠心的高招。

进博会期间，面积达到3万平方米的服贸展区分为金融、物流、咨询、检验检测、文化旅游五大板块，吸引超过250家展商参展，其中世界500强及行业龙头企业就有50多家。

参展商费尽心思设计展台，当然是希望在进博会上发布的新产品、新技术和新服务中脱颖而出。他们看到中国经济升级给服贸领域带来的新机遇，希望通过进博会这一国际公共平台结识新客户、寻找新机遇，扩大市场份额，与中国经济共同成长。

进博会展厅将于5日正式开门迎客，服贸展区将带来别样精彩。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)