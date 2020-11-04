5件古画参展:进博会打开海外中国文物回流通道

新华社上海11月4日电（记者吴宇、张晓华）上海海关4日公布，5件进境参展第三届中国国际进口博览会的文物展品，经上海海关和上海市文物局共同监管，将于5日在进博会举办场馆正式亮相，进博会由此打开一条海外中国文物回流通道。
据介绍，这是文物展品首次亮相进博会。5件展品来自日本，均为中国古画，作者为南宋的赵伯驹以及明代的沈周和仇英。古画内容涉及庭院仕女、山水长卷等，有绢本，也有纸本。相关进口方为一家香港贸易公司，受日本藏家之托，负责5件古画的展览和交易事宜。
上海海关表示，为进一步发挥进博会功能，促进海外中国文物回流，财政部、海关总署和国家税务总局10月联合发布通知，规定在第三届进博会展期内，每个展商销售艺术品、收藏品及古物类展品，可享受5件以内的税收优惠政策。
今年3月1日，《上海市民间收藏文物经营管理办法》正式实施。这个关于规范和繁荣文物市场的省级政府规章，为进博会拓展功能、打开海外中国文物回流通道创造了环境。
据统计，目前，上海拥有文物商店52家，经营文物拍卖的拍卖企业75家，涉及文物经营的古玩旧货市场11个。2019年，上海共举办文物艺术品拍卖会171场，成交总额超过50亿元人民币。
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