疫情下，进博会之光温暖世界

11月3日，来自上海电子信息职业技术学院的志愿者在展馆投入工作前合影。据了解，上海电子信息职业技术学院共选派110名志愿者参与第三届中国国际进口博览会志愿服务工作。志愿者将参与交通引导、来宾接待、服务引导、综合协调等工作。新华社记者 王建华/摄

11月4日-10日，第三届中国国际进口博览会如期而至。全球新冠肺炎疫情笼罩下的进博会，不仅没有爽约，还加大了展览规模，特装比例超过94%。商务部发布的信息显示，本届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米，世界500强及行业龙头企业参展意愿更加强烈，参展回头率超过70%，更有数十家世界500强企业连续签约未来3届进博会。

在疫情之下，这场经贸盛会显得弥足珍贵。就在上周，欧美各国疫情出现较大规模反弹，法国、德国、爱尔兰等国相继宣布二次“封城”。疫情之下，世界经济发展面临挑战，没有哪一个国家能独善其身。

2020年二十国集团工商峰会主席优素福·贝尼安就曾说过：“现在是最需要全球合作的时候。”而疫情下的进博会，就像是一束来自东方的耀眼光芒，温暖世界。

进博会准备工作暖意融融

位于上海的国家会展中心，活跃着服务保障人员的身影。走进会展现场，身着红白色服装的志愿者“小叶子”带给你温暖笑容。如果你是老外，不用担心，你可以大胆使用母语来问路。这些“小叶子”中，有来自上海外国语大学的语言专家，他们中75%的人掌握两门外语，18%的人掌握3门以上外语，可以提供19个语种的外语服务。

“大家注意看我右手边，场馆标示牌上写着5.2馆，前面的数字代表这是5号展馆，后面的数字则代表所在层。”团上海市委志愿者服务保障小组长期管理岗位志愿者林丹彦举着喇叭，带着一行身着志愿者服装的“小叶子”正在巡馆。她对各个场馆特点、举办过哪些大型会议、进出交通等信息如数家珍。从10月26日开始，来自上海40多所高校的4000多名“小叶子”开始熟悉场馆，他们将在会展期间为中外宾客导航。

上海为进博会推出了一系列暖心举措。国网上海公司首次使用了智能在线局放监测系统为进博会供电进行保障，远程系统可以在短短十几秒内，把变电站18个点位的地电波放射情况全部呈现在智能终端屏幕上，工作人员只需坐在工程车内点击手机屏幕即可采取有针对性的处理措施，确保进博会安全供电；上海的公安部门把进博会管控区域从去年的7平方公里压缩到4平方公里，最大限度方便客商观展；上海市场监管部门提前对酒店、出租车及部分停车场实施临时价格干预措施，其中酒店实际交易价格不得高于2019年临时价格干预措施实施期间的最高限价。

上海海关则在入境口岸现场设置了43个进博会专用通道和79个专用窗口，提供通关作业、展品监管、政策咨询等一条龙服务。疫情之下，很多客商关注“展品如何变商品”的问题，进入进博会的展品一经售出，是否能方便直接地转给下家？上海海关为此推出了线上线下新渠道，列入跨境电商零售进口商品清单的进境展览品，在展后可以转入海关特殊监管区域或保税物流中心（B型），在符合条件的情况下，可以按照跨境电商零售网购保税进口商品模式进行销售。

东方之约亦是安全之约

疫情之下，邀请全球友人共赴进博会的“东方之约”，需要充分、细致的防疫准备。

10月11日，《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》正式公布。方案要求，入境参展参会人员要在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察，同时，所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。

“核酸检测”，这两天成为上海的热搜词。在上海市第九人民医院黄浦分院，记者看到，从挂号登记到完成核酸检测，全程不到3分钟，一次检测的费用约为120元，并未出现排长队的现象。“最近来检测的人基本都是参加进博会的，全市好多地方都有检测，不紧张。”一名工作人员告诉记者。

进博会的举办正值秋冬季，一些流行病易发，而上海又是中国乃至全球的交通枢纽城市，人员往来频繁。上海市卫生健康委主任邬惊雷透露，与去年相比，上海秋冬季传染病的监测数据出现了下降。而进博会期间，上海将重点聚焦“人、物、馆”3个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨6个关键环节，实施全程闭环管理、全链条可追溯。

与去年相比，进博会的参展商证、媒体证、工作人员证等都增加了激活环节，只有在系统接收到盖有工作人员派出单位法人公章的核酸阴性承诺表后，证件才能被激活。展会期间，所有参展参会人员还被要求开展自主健康监测，每日监测自己的体温并报告，实现每日发热人员“零报告”。

此外，所有进入展区的物品，也都会进行清洁消毒和监测，展区内环境有严格的清洁消毒方案。

10月23日，国家会展中心迎来了首件进场展品——德国维特根集团W380CR冷再生机。它的主机长16米、重35吨，配件长4.5米、重17吨，这也是它的“中国首秀”。当运载着展品的卡车抵达时，多名身着防护服的工作人员马上带着消杀设备上前喷洒消毒。疫情之中，进博会展品进馆之前需要经过多道防疫措施。进境展品在经过海关的严格检测后，进馆前还将进行外包装消毒，生鲜冷链展品则需再进行一次核酸检测。

线上线下融合，进博红利溢出

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任尚玉此前在接受记者采访时介绍说，从疫情防控角度考虑，本届进博会馆内人数不得超过最大承载量的30%。在人数限制的情况下，本届进博会仍有40万采购商报名要来“买买买”，这些采购商中年营业额10亿美元以上的达到2238家，年进口额1亿美元以上的有近1400家。

既要满足疫情防控的需要，又要让采购商们有良好的“买买买”体验。这一次，中国人拿出了“线上线下同步办展”的绝招儿。此前，中国“在线新经济”在全球市场表现亮眼，未来几天的进博会时间，也将是“在线新经济”的高光时刻。

日本贸易振兴机构（JETRO）今年将组织156家日本企业集中参展进博会，与往年不同，JETRO将在进博会场馆内设立特别的在线洽谈间，有130余家日本企业申请“云洽谈”服务。

洽谈间内有平板电脑，客商若对现场展示的展品感兴趣，可进入洽谈间，通过平板电脑检索展品详细信息，并预约与在日本的对应企业负责人实时连线洽谈。洽谈间是半开放式的。在食品及农产品展区，客商可以悠闲地边吃边聊；在医疗器械及医药保健展区，展商客商可以在线共话“养老”“防疫卫生”等话题；在消费品展区，JETRO应用虚拟现实技术，让客商在线体验日本酒窖、感受手工艺人的魅力，还能实现“一键下单”。

而针对那些没有机会去现场观展的专业观众，各单位也都使出了绝招儿。

上海外服是一家在全国有5万家企业客户、300万雇员的单位，它推出了“外服严选”商城，引入进博会30多个品牌、数百款商品，其中包括以色列益智玩具Interstar、日本护肤品SeaEssence、日本智能家居JFF等多个首次进入中国的海外品牌。雇员可通过“外服严选”进博专区、线上展品直播、现场活动体验等多种形式感受进博展品的魅力，足不出户就可逛遍全球。

东南亚岛国东帝汶，嗅到了中国咖啡市场蕴含的巨大商机，这个以咖啡为出口支柱产业的国家来进博会亮相。“中国近年来崛起了很多网红咖啡店，东帝汶也想把自己的咖啡带来中国。”东帝汶国家馆咖啡产业中心首席执行官梁立伟告诉记者，考虑到进博会人流总量的限制，东帝汶咖啡还会同时落户到上海鼎汉国际咖啡中心，“响应进博会6+365天号召，光参加一次展会不够，要让我们的咖啡在中国也能占据一席之地。”（记者王烨捷）

(责编：栗翘楚、李栋)