进博寻宝记：当进博遇见非遗 爱上中国传统文化

非遗客厅。人民网记者杨迪 摄
人民网上海11月4日电（记者杨迪）在第三届中国国际进口博览会新闻中心一侧，一间古色古香的“非遗客厅”格外引人注目。现场的工作人员介绍，本届进博会期间，“非遗客厅”将每天安排一期不同的非遗项目进行动态展示。之所以取名“非遗客厅”，是希望大家在这里遇见非遗，爱上中国传统文化。
《祖国吉祥》。人民网记者杨迪 摄
走进“非遗客厅”，一整面墙壁上挂着的手工丝毯作品《祖国吉祥》渲染出一派欣欣向荣的景象。记者了解到，该项目为上海的丝毯织造技术，于明末清初形成了独特的风格和工艺，有软雕塑的艺术特征。作品采用手工打结与编织工艺相结合的技法，巧妙融入粗、中、细的编织新工艺，通过手工打出421200个八字结，让孔雀开屏的画面更具有表现力，寓意“祖国吉祥、人民安康”。
围屏钟。人民网记者杨迪 摄
“非遗客厅”前的案几上，摆放着一座围屏钟，通体彰显雍容气派。该钟为珐琅钟制作技艺，采用铜坯，表面运用掐丝工艺，镶填以各种金属矿物质的彩色釉料，经过900度高温烧结而成。这件围屏钟还采取了铜镀金錾刻珐琅围屏形制，八根科林斯式样的廊柱珐琅和镀金铜柱相结合，柱子顶端覆盖着铸造精细的花朵，顶部带有带珐琅的双耳鼎炉。
朱膘印泥。人民网记者杨迪 摄
工作人员介绍，这个印泥是采用张鲁庵的印泥制作技艺，由朱砂、艾绒、蓖麻油等材料制作而成。其特点是冬天不干、夏天不腐，即使最细的印章按在上面也不会糊掉，故此深受书画和篆刻名家的喜爱，有一印难求，“一两黄金一克印泥”的说法。
秋之印象·上海。人民网记者杨迪 摄
“百川入海归一统，海派徽墨集大成。”秋之印象·上海这件作品运用犀皮漆髹饰工艺，在继承传统技艺的基础上，突破传统犀皮漆红黄黑基本色调，用色大胆，配料创新。作者还将真实的梧桐叶用漆封在花瓶表面，用梧桐叶来表现上海浓浓的秋意，倾注了对上海这座生于斯长于斯的城市深厚情感。
时光石雕。人民网记者杨迪 摄
“树之劲美，时光留痕。”这件石雕作品以澄石雕刻而成，作者选取枯木为题材，经过层次处理和布局结构，以娴熟细腻、变化多端的雕刻技法，将历经时光洗礼的树之劲美呈现给观者。树皮的干枯纹理、树干、树枝、凹凸节疤疏密有致，主次分明，视觉效果几可乱真。细细观之，树皮纹理处处不同，走势自然，将之置于案几，油然而生一种时光留痕的印记。
“戒定真香”酒金三乳足桥耳炉。人民网记者杨迪 摄
此炉为宣德炉经典器型，线条匀称流畅，造型简素精致，如遍洒赤金。相传，铸造此炉是为皇室颁赐翰林院、国子监之用。炉上双桥耳的造型取自文庙前金水河上双拱桥，寓意学成之后登台入阁，出将入相，为国栋梁。
非遗百宝箱（提盒）。人民网记者杨迪 摄
这件作品的设计灵感来自于传统文人家具中的提盒，以古典庋具提盒为蓝本，采用传统中式家具制作技艺打造。提盒严选血檀大料芯部为材，制成经典的三撞式，底部一层额外装有一层盖板，共二斗一箱，可用于存放各式生活用品，亦可作为食盒摆放果点，具有很高的便携性。
佛手壶。人民网记者杨迪 摄
“非遗客厅”展架上，一件名为“佛手壶”的作品格外醒目。据介绍，该作品采用国家级非物质文化遗产“金银细工制作技艺”纯手工制作，是以佛手为原型创作而成的纯银壶，取自然界形象塑造壶形，逼真而又具有艺术效果。果实形似人手而多指，故有“佛手”之称，被人赋予了吉祥幸运之意。
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