证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市答记者问

问：11月3日，上海证券交易所发布决定，暂缓蚂蚁集团在上交所科创板上市。同日，蚂蚁集团宣布暂缓在港交所上市。请问中国证监会对此持何态度？
答：蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。本着保护投资者合法权益，充分透明准确披露信息，切实维护市场公平公正的原则，上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。中国证监会支持上海证券交易所依法依规做出的决定，同时，与香港证监会和一些境外主要市场的证券监管机构保持沟通协作，共同稳妥做好后续工作。
避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。
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