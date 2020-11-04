专家称发挥会后事项制度积极作用 维护注册制严肃性公正性

中证网讯（记者 昝秀丽）11月4日，证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市答记者问时表示，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。

证监会新闻发言人表示，避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。

接受中国证券报记者采访的专家表示，蚂蚁集团暂缓上市，正是由于近期发生的一系列情况触发了会后事项制度，这也是注册制制度体系应对新情况、实现良性运转的一个体现。蚂蚁集团暂缓上市后，发行人和中介机构应当按照注册制要求，对重大事项进行认真核查，对是否符合发行上市条件和信息披露要求及时进行严格评估，切实维护注册制制度的严肃性和公正性，打造投资者友好型资本市场生态环境。

11月3日，上海证券交易所发布决定，暂缓蚂蚁集团在上交所科创板上市。同日，蚂蚁集团宣布暂缓在港交所上市。

证监会新闻发言人指出，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。本着保护投资者合法权益，充分透明准确披露信息，切实维护市场公平公正的原则，上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。

证监会新闻发言人进一步指出，中国证监会支持上海证券交易所依法依规做出的决定，同时，与香港证监会和一些境外主要市场的证券监管机构保持沟通协作，共同稳妥做好后续工作。避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。

“蚂蚁集团暂缓上市是因为出现可能影响公司的重大事项，属于会后事项范畴。按照注册办法应当暂停，并落实会后事项。所以暂停这事合理合法，有理有据。”前券商资深人士王骥跃表示。

王骥跃进一步指出，注册制要以信息披露为核心，真正实现市场化、法治化。这类重大事件出现后，发行人应当充分披露相关政策变动对经营的影响。

中国政法大学民商经济法学院教授张子学认为，对于可能对发行上市构成重大影响情形的处理，《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行)》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等科创板注册制相关制度规则已有安排。按照这些规定，交易所应当对蚂蚁集团作出暂缓上市的决定。

中国人民大学法学院教授刘俊海指出，注册制在增强包容性的同时，强调运用市场化、法治化手段加强监管。发行监管的链条必须完整，任何环节都不能出现缺位和弱化，否则极易发生“木桶效应”，给广大投资者合法权益带来不必要的道德风险和法律风险。企业上市前，无论是制度环境还是企业自身都处于动态变化过程中，可能发生种种影响发行的重大事项，会后事项制度是针对这些情况确立的机制。从过往监管实践来看，会后事项制度对防范财务造假、完善信息披露等都切实发挥了一定的积极作用，未来也必将对确保企业持续符合要求、防范各类风险、促进上市公司可持续发展等发挥重要作用。（来源：中国证券报·中证网）

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