“为我们打开了更大市场”（看进博 话机遇）

金风送爽，天朗气清。11月4日，国家会展中心（上海）会场内，食品及农产品展区、汽车展区等六大展区以及公共卫生防疫、节能环保等四大专区的展台已悉数布置完毕，展商全部就位，各方共赴“东方之约”。

尖端科技的集中展示

在技术装备展区，不少参观者在美国艾默生电气公司展台通过AR技术实时观看工厂生产场景。基于该公司研发的自动化解决方案，重要生产数据等信息可实时传送至维护及管理人员，实现自动化处理和专家远程诊断。艾默生副总裁兼中国区总经理李洁表示：“在前两届进博会上，我们与数家行业领先客户签订了合作协议。我们希望进一步同各界分享创新成果，加强与中国企业联系，促进制造业数字化转型升级和高质量发展。”

日本那智不二越公司连续3年参加进博会。在第二届进博会上，他们带来的超高速点焊SRA系列机器人炫酷十足。今年，公司将全球首发高速码垛·拆垛系统，该产品一小时能完成1800袋码/拆垛，是目前全球“最高速”的机器人。那智不二越（中国）有限公司副总经理刘晓兵说，进博会让他们结识了不同行业、不同领域的客户，为企业带来宝贵发展机遇。

在欧姆龙展台，一款由长长的机械臂和圆盘形传感装置组成的机器人在乒乓球台前整装待发，将与观众“切磋球技”。这款乒乓球机器人是第三次亮相进博会，目前已升级至第六代。新款机器人不仅可以实现拉力对打，还能通过AI技术监测互动者的表情、视线、心率等，识别其情绪与心理状态，调整回球计划，从而更好调动参与者的积极性。

美好生活的多元呈现

“无粉尘、无臭氧，专为学校批量印刷试卷而设计……”日本精工爱普生展台前，工作人员正介绍着一款智能教学打印机。今年是爱普生首次参加进博会，他们带来了教育、医疗、新零售等6个领域的30多项绿色低碳解决方案，并将亚洲首发无水再生纸系统。“我们相信，通过进博会平台的展示和交流，将有更多消费者和专业采购客户关注爱普生。我们希望借此机会，更深入走进中国市场。”爱普生中国区事业部总经理袁雪说。

在南非堪希尔公司展台，有关智慧农业、智慧城市的介绍吸引了不少观众。堪希尔大中华区总裁李建说，公司将全球首发“福集土”，它可将植物废弃物转换为可再生园林步道、装配式建筑围护结构等，适合用于循环经济产业。

“我们的展区面积是去年的两倍。”宜家中国区总裁兼首席可持续发展官安娜·库丽佳说：“中国节能环保市场潜力巨大，希望通过分享可负担、可持续的产品和解决方案，满足中国消费者对健康、安全和可持续生活的需求。”

合作共赢的重要平台

在汽车展区，一块薄薄的车顶集成了自动驾驶传感器、摄像头、雷达等设备。这是德国伟巴斯特集团展出的智能车顶系统，耐刮擦、可塑性强。“进博会是我们今年唯一参加的展会项目。我们期望通过该平台，同整车客户深入交流，发掘创新项目合作意向，推动相关项目落地实施。”伟巴斯特中国区常务副总裁张丽华表示。

在医疗器械及医药保健展区，3M全系列抗疫产品首次集体亮相线下展会，同时还有多款健康生活领域的首发新品。“进博会宛若一个巨大磁场，为跨国企业提供了展示交流、沟通合作的一站式平台。进博会让我们的创新科技与解决方案为更多人所熟知，也推动我们的产品和服务更贴近中国市场需求。”3M大中华区总裁玮莫林说。

依视路集团大中华区总裁杜马诺表示，依视路将全球首发一款新镜片，用以延缓青少年近视。“连续3年参展，我们深深感受到进博会平台的重要影响力。进博会如期举办，体现了中国进一步扩大开放、推动国际合作的决心，对世界经济复苏具有重要意义。”

伊朗呼罗珊藏红花公司代表马迪表示，如期举办进博会，充分证明了中国抗击疫情取得了重大战略成果。“希望借助进博会平台，更多人能认识我们的产品。”

马里商人马马杜去年参加进博会后就留在了中国，因为“中国处处有商机”。今年，他请人从马里运来大批手工艺品参加进博会。“这是一个充满机遇的舞台，我结识了许多中国合作伙伴，西非盛产的优质乳木果油还受到来参展的俄罗斯、泰国和柬埔寨商人的喜爱。进博会为我们打开了更大市场，是合作共赢的平台。”

（本报记者王迪、侯露露、李欣怡、王慧、王远、刘融、韩晓明、杨迅、黄发红、王新萍、曲颂、宋静思、曹平）

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 02 版）

(责编：胡永秋、马昌)