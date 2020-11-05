分享市场机遇  推动全球复苏

新华社上海11月4日电 第三届中国国际进口博览会开幕式4日在上海举行。多国领导人在开幕式上以视频方式致辞，高度评价中国克服疫情挑战如期举办第三届进博会，认为本届进博会将为各国发展开拓新空间，同世界分享市场机遇，为推动世界经济复苏及国际贸易合作注入新的动力。

巴基斯坦总统阿尔维说，此次进博会有助于各国出口商更好了解中国的商品需求，扩大对华出口，促进全球贸易。中国在不断发展进步的同时，也将为世界各国提供更多商品。因此，我要特别祝贺中国举办如此规模庞大的进口博览会，相信通过进博会的举办，中国与世界各国的贸易联系将会更加紧密。

南非总统拉马福萨感谢习近平主席和中国人民克服困难如期举办第三届进博会，表示促进贸易投资对当前推动经济复苏具有重要意义。非洲正加紧自贸区建设，中国是非洲长期的重要贸易伙伴，进博会为非洲国家和企业提供了重要平台。南非积极参加历届进博会，祝贺第三届进博会取得圆满成功。

智利总统皮涅拉感谢习近平主席邀请并表示，在习近平主席领导下，中国致力于促进世界各国相互理解、积极合作。我们要眼光长远，继续致力于消除贫困、减少社会不平等、改善医疗和教育、推动数字科技革命、应对气候变化等，实现可持续发展。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，举办进博会这样大规模的活动，充分证明中国经济已成功复苏，也说明加强各领域国际经贸合作的必要性。乌方高度评价中国领导人制定的致力于稳定贸易、消除贸易壁垒以及通过加强各国经济融合度促进全球经济增长的新政策。我们坚信第三届进博会将为世界贸易的复苏及国际经济合作的发展注入新动力。

塞尔维亚总统武契奇说，中国作为世界表现最好经济体，为各国搭建了进博会这一全球顶级经贸推介平台，塞尔维亚有幸连续三年参展。中国投资者近年踊跃来塞投资兴业。中国企业在塞尔维亚参与交通基础设施项目建设，不管是匈塞铁路，还是塞国内和本地区多条高速公路都展现了出色施工能力。塞中两国在上述领域合作仍有广阔空间。

西班牙首相桑切斯表示，西班牙和中国对未来的发展方向有着共同的愿景，并都致力于建立稳定和可预测的多边框架，以应对在国际贸易、互联互通、气候变化等各方面现实及未来的需求。中国市场的进一步开放，将为西班牙企业提供更多机遇。同时，中国也能够更多享受西班牙的优质产品，以及西班牙企业在基础设施建设、可再生能源、生物技术或水处理和海水淡化等领域的国际优势。

巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，作为世界第二大经济体，中国经济复苏对世界各国具有重要意义。作为国际贸易的重要平台，进博会无疑将为各国发展开拓新空间，分享中国经济复苏及增长带来的发展机遇，并为当前困难形势下全球贸易和经济发展提供动力。

匈牙利总理欧尔班说，本届进博会在特殊时期举办。疫情告诉我们，在国际关系中各国必须相互尊重，否则挑战会变得更加严峻。我想借此机会重申，匈牙利致力于加强与中国及沿线国家合作，共建“一带一路”，这比以往任何时候都更加重要。疫情需要我们合作应对，共同应对当今世界最严峻的挑战之一。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 02 版）

(责编：胡永秋、马昌)