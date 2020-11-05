提供银行卡能挣钱？ 切莫成为犯罪帮凶

【案情】近日，西安市未央区人民法院审理了一起通过出售个人银行卡，为电信诈骗集团提供帮助的案件。曾某通过网络认识了“老李”，得知通过办理银行卡提供给他人从事电信网络诈骗可以获利。曾某遂向蔡某提出，可向其收购银行卡及其对应的手机卡、网银密码器或者U盾、开户人身份证复印件“四件套”。蔡某陆续向黄某等人收购了28套“四件套”，随后转手给曾某。曾某将收购来的“四件套”再次转手给“老李”。
【说法】法院经审理后认为，曾某、蔡某和黄某3名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡作为支付结算工具，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知滞留在他人银行卡内的款项是犯罪所得仍予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外，曾某、蔡某违反国家规定，收买并非法提供信用卡资料，构成收买、非法提供信用卡信息资料罪。
法官表示，近年来，电信网络新型违法犯罪手法不断翻新，呈现出组织化、专业化态势，衍生出大量地下黑色产业链。现实中，一些人为牟取非法利益，主动提供银行卡等“四件套”，其行为构成违法犯罪。一些人为贪图小利，在不知情的情况下出卖或出借自己的银行卡等“四件套”，客观上成了犯罪分子的“工具”。法官提醒，银行卡“四件套”是电信网络诈骗得以实现的重要载体，一定要注意保管，不要将其提供给他人以牟取利益，否则既涉嫌违法犯罪，也可能成为犯罪帮凶。
（吕轩昂整理）
《 人民日报 》（ 2020年11月05日 19 版）
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】