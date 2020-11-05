提供银行卡能挣钱？ 切莫成为犯罪帮凶

【案情】近日，西安市未央区人民法院审理了一起通过出售个人银行卡，为电信诈骗集团提供帮助的案件。曾某通过网络认识了“老李”，得知通过办理银行卡提供给他人从事电信网络诈骗可以获利。曾某遂向蔡某提出，可向其收购银行卡及其对应的手机卡、网银密码器或者U盾、开户人身份证复印件“四件套”。蔡某陆续向黄某等人收购了28套“四件套”，随后转手给曾某。曾某将收购来的“四件套”再次转手给“老李”。

【说法】法院经审理后认为，曾某、蔡某和黄某3名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡作为支付结算工具，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知滞留在他人银行卡内的款项是犯罪所得仍予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外，曾某、蔡某违反国家规定，收买并非法提供信用卡资料，构成收买、非法提供信用卡信息资料罪。

法官表示，近年来，电信网络新型违法犯罪手法不断翻新，呈现出组织化、专业化态势，衍生出大量地下黑色产业链。现实中，一些人为牟取非法利益，主动提供银行卡等“四件套”，其行为构成违法犯罪。一些人为贪图小利，在不知情的情况下出卖或出借自己的银行卡等“四件套”，客观上成了犯罪分子的“工具”。法官提醒，银行卡“四件套”是电信网络诈骗得以实现的重要载体，一定要注意保管，不要将其提供给他人以牟取利益，否则既涉嫌违法犯罪，也可能成为犯罪帮凶。

（吕轩昂整理）

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 19 版）

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