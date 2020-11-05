中国展现推动世界经济复苏的大国担当

图为11月1日，上海国家会展中心2020中国国际进口博览会“海纳百川，共享未来”为主题的迎宾花卉布置完毕，静待八方宾客。

龙 巍摄（人民视觉）

浦江潮涌，世界瞩目。11月4日，第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式（以下简称“第三届进博会”）在上海举行。中国国家主席习近平通过视频发表主旨演讲。11月5日至10日，第三届进博会在线上和线下同时举行，吸引了全球180多个国家、地区和国际组织的3800多家行业企业参加。随着进博会大幕拉开，四叶草展馆将再次见证全球客商洽谈签约的火爆场面。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。国际舆论普遍认为，不同寻常的年份，如期举办的盛会，为疫情之下艰难复苏的全球经济带来希望之光。

盛会——

一年更比一年火

第三届进博会有多火爆？一组数据很能说明问题。

总展览面积比上届规模扩大3万平方米，设置六大展区、四大专区，多个展区签约面积超过规划面积；世界500强和行业龙头企业积极参展，平均展览面积比第二届增加14%；诸多企业携带新产品、新技术、新服务“全球首发、中国首展”，近百家企业签约参展未来3届进博会；医疗器械及医药保健展区尤为火爆，首次设立的公共卫生防疫专区扩展到规划面积的6倍……

“要把最好最新的产品送到进博会”“进博会是我们携手中国伙伴合作发展不可或缺的平台”“不能错失中国的发展机遇”……非常时期，进博会对全球企业的强大吸引力不言而喻。

“进博会展示了在疫情防控常态化下开展经贸活动的新模式。”施耐德电气全球执行副总裁尹正说，“不同的经济主体在这里加强交流与合作，为世界经济发展拓展新空间。”

新加坡《联合早报》报道称，负责新加坡组展工作的新加坡工商联合总会11月2日宣布，今年将带领40多家狮城企业组团参会。据工商联合总会发布的公告显示，这是自新冠肺炎疫情暴发以来，新加坡企业首次大规模参加国际性贸易博览会。

据英国政府网日前公布，以“Food is GREAT”为主题的英国馆占地300平方米，将展示英国最前沿、可持续发展的商品和服务如何满足中国消费者的需求。除了实体馆，英国最前沿的数字平台将为中国企业和消费者提供独特机会，让他们在指尖上体验最好的英国。

“这是疫情后的一次非常重要的国际性展会，对于各国贸易商，尤其是泰国的贸易商，是一剂重要的强心剂。”泰国头条新闻社报道称，本届进博会上，泰国展团通过泰国商业部国际贸易促进厅和中国泰国商会等机构联合组织，将有超150种泰国产品参展，涵盖食品及农产品、消费品、服务贸易、医疗器械及医药保健等五大展区。

“进博会是中小企业进入中国市场的绝佳平台。”联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任阿兰查·冈萨雷斯说。过去两届进博会，这家贸易促进机构都组织了来自全球20多个最不发达国家的约100家中小企业参展。

为最不发达国家参展商提供免费标摊、免费运输展品服务、举办专场供需对接会，南苏丹手工艺品、巴拿马菠萝、卢旺达辣椒、马达加斯加深海大龙虾……越来越多发展中国家的特色产品搭乘进博会快车，走进中国大市场。

“进博会的举办有助于落实联合国2030年可持续发展议程。中国通过各种形式帮助最不发达国家参展，实实在在地为他们摆脱贫困提供支持。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃感叹说。

韧性——

千磨万击还坚劲

全球疫情持续蔓延，很多大型国际展会都按下暂停键，进博会为何能集聚如此人气？中国如期办会的信心和定力来自哪里？

进博会如期举办，离不开中国疫情防控取得的重大战略成果。面对疫情，中国采取了最严格的疫情防控措施，率先控制住国内疫情。在疫情防控常态化背景下，进博会筹备工作有条不紊：出入口提供一体化服务，实现人员证件信息与健康信息自动精准匹配，做到人流“无感知、不停留、可追溯”；进口冷链展品“分批进库，统一进馆，密切协作、集中管理、全程控制”；近1200家参展人员入住的宾馆酒店，必须每天检查住客的体温和健康状况等……

进博会如期举办，离不开中国经济的强大修复能力和生机活力。今年前三季度，中国经济增速由负转正，消费、工业生产、进出口等领域指标不断向好。国际货币基金组织预计，中国将是疫情冲击下今年唯一实现正增长的主要经济体。

进博会如期举办，离不开过去两届 “含金量”十足的成绩单。首届和第二届进博会累计进场人次逾171万，累计意向成交额1289.6亿美元。展品变商品，销量大提升，尽显一个新生展会的强大魅力和实力。

进博会如期举办，是各国企业对中国坚定不移全面扩大开放投下的信任票。今年前三季度，中国新设立外商投资企业26367家，全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%，外商投资企业利润再投资以美元计同比增长25.5%。

德国默克集团中国区总裁安高博表示，中国采取实际举措，携手各方共同推动疫情后经济复苏，提升了跨国企业扎根中国市场的信心。“中国经济进入高质量发展阶段，中国民众对优质、特色商品和服务的需求将更加旺盛。”

超大规模市场优势，巨大内需潜力，正转化为中国经济和全球经济更具韧性、更可持续的增长动能。麦德龙中国区总裁康德表示，中国的高水平开放、中国经济在疫情中展现出的惊人韧性以及中国市场消费升级的趋势，都将为新发展格局奠定成功的基础，而进博会就是一个感受机遇的窗口。

担当——

越是艰难越向前

进博会是中国力推经济全球化的重要平台。在首届中国国际进口博览会上，习近平指出：“举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。这体现了中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。”

环顾世界，近年来，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。

新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，严重冲击全球经济。但越是面临困难，越是乱云飞渡，中国担当越显得难能可贵。

南非堪希尔公司大中华区首席执行官李建说，中国举办进博会主动扩大进口，这在国际贸易中属于首创，充分体现出中国加强对外开放的决心以及负责任大国的胸襟。从倡导共建“一带一路”到举办进博会，中国正为各国提供更多全球公共产品，让更多国家可以搭乘中国经济发展的“快车”“便车”，促进本国经济社会发展。

“进博会将最不发达国家的企业介绍给中国和全世界的企业，给它们带来融入全球贸易体系的机会。”世贸组织新闻发言人基思·罗克韦尔对此高度评价。在进博会“惠全球”理念下，世界没有“被遗忘的角落”。中国深知，经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。

连续3次参展的美国嘉吉公司亚太区总裁安博泰表示，进博会不仅是一个展会，更重要的是，它体现了中国对于推动全球贸易的支持。在全球疫情蔓延带来诸多不确定性的背景下，进博会为加强经济合作和促进互利互惠贸易提供了独特机会，有助于维护全球产业链供应链稳定畅通。

“进博会在未来将变得更加重要。因为它不仅展示了中国国内市场及其吸引力，还对世界开放市场起到了模范作用。”新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰说。

“中国进一步推动经济全球化的承诺，将不仅限于举办一两次展会，而会转化为持续的进程。这是非常积极的成果。”世贸组织前总干事阿泽维多高度肯定中国推动开放合作的不懈努力。

诺基亚大中华区总裁、诺基亚贝尔首席执行官马博策说，中国拥有广阔的市场空间，正以一流的营商环境吸引着四海宾朋。“我相信，进博会这一开放平台必将为全球经济协同发展起到积极作用。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)