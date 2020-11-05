5G商用一年 中国领跑

工作人员在位于重庆高新区高新大道的5G基站建设现场作业。

新华社记者 王全超摄

位于浙江宁波江北洪塘科创园的全5G智慧工厂——爱柯迪6号工厂内，压铸件全自动生产。

章勇涛摄（人民视觉）

消费者在现场体验华为Mate40系列新款手机。

新华社记者 王 翔摄

2019年10月31日，中国移动、联通、电信三大运营商正式公布5G套餐，拉开了5G商用的帷幕。

商用一年间，中国5G发展蹄疾步稳。基站建设领跑全球、用户数量和终端连接数破亿、落地应用领域广泛……5G发展攀上新高度，为助力中国数字经济稳健发展注入新动能。

上山入地 基础建设规模大

5G能“飞”得多高？今年4月，在珠穆朗玛峰6500米前进营地，中国移动联合华为成功完成全球海拔最高5G基站的建设及开通工作，实现了珠峰峰顶的5G覆盖。如今，位于5300米处的常态化5G基站，持续为珠峰大本营保驾护航。

5G能“潜”得多深？今年6月，中国移动携手华为深入地下534米，助力阳煤集团建成全国首个煤矿井下5G网络，创造了全球最深地下5G网络的纪录。

能上山，能入地，中国5G发展加速，越来越多的人感受到了5G速度。

“在网络建设上，应该让路等车，而不是车等路。”工业和信息化部副部长辛国斌表示。

5G基站的大规模建设，为5G的普及应用修通了“路”。数据显示，截至9月底，中国5G基站累计超过69万个，基本实现地市级5G覆盖，今年50万个5G基站的建设目标提前完成，5G累计终端连接数已超过1.6亿。

其中，中国移动在全国开通5G基站超过35万座，并在所有地级市和部分重点县城实现5G网络商用；中国电信与中国联通开展5G网络共建共享，高效实现5G网络覆盖，一年来双方仅共建共享的5G基站已经达到30万站；日前，国内第四大运营商中国广电正式成立，并迅速迈出5G商用步伐。

大规模建立5G独立组网，同样让中国走在了5G发展的前沿。今年8月，深圳实现5G独立组网全覆盖，成为全球第一个跨入5G时代的城市。从9月开始，三大运营商均表示开始独自组网的全球商用。

据专家介绍，目前5G网络有两种组网方式：非独立组网（NSA）和独立组网（SA）。其中非独立组网是在现有的4G网络上进行改造，增加5G设备；独立组网则是新建网络，支持更大带宽和更多使用场景，能够更好发挥5G的网络特性，推动5G应用的全面落地。

中国移动研究院副院长黄宇红表示，中国全方位强力拉动独立组网成熟。经过一年多标准打磨、三轮的测试验证拉动以及两极的应用带动，在今年具备商用的可能。

工业和信息化部信息技术发展司负责人李颖此前表示，下一步工信部将积极推动基础电信企业加快独立组网建设，加大共建共享力度，努力构建高质量、经济高效的5G网络。

出圈跨界 融合应用动能强

5G有多重要？2020年，在疫情防控和复工复产过程中，数字经济不断出圈、跨界，5G应用功不可没——

疫情最为严峻之时，5G高清网络直播让人们见证了武汉火神山、雷神山医院建设的“中国速度”，抗疫信心随之加强；在疫情防控一线，5G智能机器人、5G无人防疫车、5G热力成像测温系统等应用发挥了不可替代的作用。

疫情影响了很多中国人的工作和生活，也让5G的速度和便利实实在在地展现在面前：“健康码”为人员沟通和经贸往来提供了简单有效的智能服务；5G让在线办公和在线教育的大规模普及成为可能……从携手战疫到生活重启，点点滴滴都有5G技术的身影，为出行、消费、服务等带来新变化。

随着5G网络升级与扩容，越来越多的应用铺展开来。5G与工业、交通、医疗、教育、能源等传统行业的深度融合，给经济社会发展带来了全新变革。

近日，百度自动驾驶出租车Apollo GO出现在北京街头。借助于5G网络以及硬件技术的成熟，智慧交通已成为技术融合发展的“竞技场”。

百度智能驾驶事业群智能网联资深架构师张翼说，得益于高精地图、感知算法以及海量数据的融合、计算等，汽车的智能化水平、车路协同能力大幅提升。“未来一段时期是自动驾驶发展的黄金期，将带动相关产业和智能交通快速发展。”

根据中国信通院监测，截至今年5月，中国在实际场景中落地的5G应用已有484项。从细分行业来看，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域已经实现了5G的率先落地。

“5G正从产业上激发科技进步、从经济上培育转型升级新动能、从社会层面创造生活新范式。”中国信息通信研究院院长刘多认为，随着5G用户渗透率的提升，与5G相关的创新型业务将大幅增长。

良性发展 技术创新促生态

随着“十四五”规划的蓝图徐徐铺开，我国5G发展的速度、广度和深度有望持续领跑。近日，工信部发布对政协十三届全国委员会第三次会议第2524号提案的答复情况时表示，将积极考虑将5G等重点领域纳入 “十四五”国家专项规划，加快5G网络建设，完善5G商业模式和业务应用。有力有效解决“卡脖子”问题，为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。

“未来3年，我国都将处于5G发展的导入期，要坚持适度超前的建设节奏，形成以建促用的5G良性发展模式。”工信部信息通信发展司司长闻库表示，新基建是数字时代创新的基础，5G的推动旨在夯实数字基础，孵化更多创新创造，注入更多新动能。

闻库说，下一步要配合5G独立组网部署，开展网络切片、行业虚拟专网等技术模式创新，完善网络覆盖。同时，继续以5G应用创新为着力点，深度挖掘垂直行业需求，不断丰富应用场景，构建广泛的应用生态。

全球移动通信系统协会预测，未来5年，全球1/5的连接将基于5G网络。而据中国信通院发布的信息显示，2020年至2025年，中国5G商用有望间接拉动经济总产出约24.8万亿元。

对普通消费者而言，5G将触手可及。数据显示，截至8月底，全国5G用户数已超过1.1亿。今年1—7月，全国5G手机累计出货量为7750.8万部，占同期手机出货总量的44.2%。5G终端琳琅满目，产品的梯度逐渐完备，价格也将持续下探。

商用一周年，5G发展交出了亮眼的成绩单。不过专家也指出，目前5G发展仍处于导入期，尚未出现“杀手级”的核心应用，容易导致运营费用高、成本回收难等问题。

中国工程院院士邬贺铨认为，放眼整个建设周期，5G投资回报状况与4G相当。目前运营商对5G的投资回报压力很大，需要适度超前稳步推进5G网络的部署，培育生态，形成“以建促用”的良性模式。

“5G发展前景广阔，但需要持续创新去实现，很多能力需要跟物联网、云计算、人工智能的紧耦合来实现，需要协同开发。5G商用意味着新一轮技术创新的开始。”邬贺铨表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)