打破投资后的隐性壁垒

商务部研究院副研究员庞超然：随着我国对外开放不断扩大，开放重点逐步从传统制造业转向服务业，从贸易开放不断向投资开放转变，涉及更多边境内政策的改革开放，服务业和投资开放逐步成为当前及今后一段时期的工作重点。服务业开放方面，需要进一步推广北京市服务业扩大开放试点的成功经验，形成与我国发展阶段相适应的服务业开放举措。同时，也要积极和国际规则接轨，推动服务贸易负面清单出台，促进服务业在更大范围、更广深度的开放；投资开放方面，既要进一步深化外资政策改革，推动准入后国民待遇加负面清单制度的落实，也要强化在更多方面对各类所有制企业的开放，打破投资后的隐性壁垒，促进投资自由化便利化发展。

每个时期任务不同，但水到渠成

商务部研究院国际市场研究所副所长白明：其实这些举措都是与时俱进的体现，结合当前的具体形势，体现出新的高度、深度。比如说开放新高地，过去有经济特区、开发区、高尖区，后来是国家级新区，现在是经济技术开发区、自贸港；再比如这次提到中日韩自由贸易协定，每个时期的任务不一样，但都是一以贯之、水到渠成的，并不是割裂的。我认为，出台跨境服务贸易负面清单，要提供一些新的方式，在服务贸易方面进行先行先试，探索经验再进行推广。在惠企政策方面，要坚持“放管服”改革、优化营商环境，让企业得到实惠，对中国的发展更有信心。

保护知识产权是改革开放必然选择

卓纬律师事务所合伙人孙志峰：我国已经逐步向创新型国家过渡，涌现出许多高科技企业和掌握核心技术或全球领先技术的企业，国家和企业科技力量的发展以及文化产业的壮大，必然会需要强化知识产权保护力度，这种强化不仅仅是满足与全球同步和一体化的现实需求，也是激发自身创造动力的必然。此外，我国知识产权保护制度建立时间较短，制度和规则并不如欧美日韩等成熟，也给外商企业带来一些困惑，高层也逐渐认识到这种不成熟导致不容易与境外市场实现最有效的对接，严重影响国家形象和市场经济的深入发展，因此加大与世界在法律层面，特别是知识产权方面的接轨，是改革开放深入的必然选择。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)