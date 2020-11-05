蚂蚁暂缓上市 公募基金参与者有何影响

原定于11月5日在A+H股上市的蚂蚁集团，却在11月3日晚被上交所、港交所先后“喊停”。而据北京商报记者观察发现，11月4日，仍有4家基金公司发布旗下部分基金网下申购蚂蚁集团首次公开发行A股的申购结果。由此，网上、网下参与蚂蚁集团公开发售A股股票的“公募基金参与者”的情况，在蚂蚁集团被宣布暂缓上市后也成为投资者关注的重点。对此，有业内人士认为，此举或对战略配售基金影响巨大，甚至不排除后续引发大量客户赎回的可能。

暂缓上市后续进展引关注

11月4日，景顺长城基金、广发基金、华宝基金、国投瑞银基金共4家基金公司发布旗下部分基金成功申购蚂蚁集团首次公开发行A股的获配数量及金额。然而，就在11月3日晚，上交所、港交所临时叫停蚂蚁集团原定于11月5日的上市计划，并宣布蚂蚁集团暂缓上市。

如今，蚂蚁集团暂缓上市一事仍在持续发酵，针对此次暂缓IPO的突发情况，11月4日早间，蚂蚁集团发布公告称，将退回香港公开发售的申请股款。与此同时，北京商报记者注意到，包括富途证券、天风国际证券在内的部分券商也发布公告称，决定免除所有参与蚂蚁IPO认购客户的认购手续费和全部银行融资利息，与此相关的成本均由机构自身承担。

作为上市“中间商”的证券公司已然就相关费用的退款明确表态，而对于A股打新资金的退款安排，蚂蚁集团则尚未公布具体内容。据公开资料显示，参与蚂蚁集团A股上市计划的战略投资者涉及基金公司，同时也包括计划战略配售蚂蚁集团股票的基金。

此前，蚂蚁集团曾在10月26日发布公告，披露了向战略投资者定向配售的获配结果，其中有招商基金、易方达基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金、华夏基金、鹏华基金、中欧基金共8家基金公司旗下的11只战略配售基金成为蚂蚁集团的战略配售投资者，其中包括6只3年封闭的战略配售基金以及5只可参与蚂蚁集团战略配售的创新未来18个月封闭运作主题基金。此外，也有部分基金公司旗下产品参与蚂蚁集团A股发行的网下打新，并于近日陆续发布申购结果。

那么，蚂蚁集团此次暂缓上市，将对上述基金公司和相关产品带来怎样的影响？对此，北京商报记者发文采访蚂蚁金服，但截至发稿，并未收到相关回复。有相关基金公司内部人士向记者透露，目前其所在公司的创新未来主题基金仍正常运作，并表示会做好主动管理。

同时，华夏基金也在支付宝的“华夏基金财富号”中表示，因蚂蚁集团暂缓在A+H股上市计划，华夏创新未来18个月封闭运作混合基金原计划参与战略配售投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，运作不受影响。后续如有任何更新，基金公司和蚂蚁集团会通过公告披露。此外，鹏华基金等也发布了类似的推文。

战略配售基金运作恐受影响

蚂蚁集团的上市计划自始至今一直是市场关注的重点，而此前发售的5只创新未来主题基金更创造了600亿元首募、超千万人认购的发行盛景。因而，在此背景下，蚂蚁集团暂缓上市对个人投资者会造成怎样的影响，也就成为该类投资者目前最关心的内容。

值得一提的是，在上述华夏基金回应内容的评论区，部分投资者提出了疑问。有网友质疑，“蚂蚁允许上市后，这只基金还能配到原来的10%吗？如果不行可否退款？”还有用户提问，“这样的话，还要封闭18个月吗？”对于上述提问，截至北京商报记者发稿前，基金公司并未做出回复。针对蚂蚁集团暂缓上市对投资者的影响，记者发文采访获得蚂蚁集团战略配售资格的基金公司，但截至发稿，也并未收到任何回复。

对此，中金华创基金管理有限公司董事长龚涛评价，上交所暂缓、港交所退回香港公开发售的申请股款，对于公募基金参与者来说影响不大，但是对于战略配售基金影响巨大。由于公募基金是以网上打新的方式参与，只要不是纯打新的基金一般可以购买股票等其他金融资产，对产品的收益影响不大，但是战略配售基金明确网下份额进行战略配售，如果资金闲置会导致产品收益大幅下降，甚至可能会引发大量客户不满，并在后续封闭期结束选择赎回。

申万研究所首席市场专家桂浩明也提到，由于蚂蚁集团暂缓上市，并且存在申购失效退款的可能，因此对战略配售的影响很大，其预期收益可能要调整。但由于战略配售部分有锁定期，因此此举对基金短期内的现金流不存在实际影响。如需退款，考虑到部分基金是以参加蚂蚁集团申购为卖点，理论上也应该给基金持有人退款。但具体如何操作，还需要共同协商，并征求监管部门意见。

与此同时，也有业内人士针对5只创新未来主题基金的具体情况进行分析，资深基金研究专家王群航认为，“上述5只基金的户均规模都不高，且远低于1万元，户均最高为6372.08元，最低为3819.61元。由于各位基民的投资额不大，因此不必过多担忧。同时，由于投资蚂蚁集团股票最多只占该类基金资产的10%，若该股票跌1个停板，上述基金的净值理论上只损失1%，影响较小”。

重新定价或对基民有利

事实上，除了参与蚂蚁集团战略配售的基金外，作为“漩涡”中心的蚂蚁集团，在暂缓上市后何时能重新恢复上市也备受关注并引发热烈讨论。有市场消息称，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右，但目前蚂蚁集团并未对此做出公开回应。而龚涛认为，预估蚂蚁集团重新上市的具体时间很难，关键在于蚂蚁集团对于监管质询和公众质疑的处理，可能不会有具体指标或条件，只有监管层同不同意放行这唯一路径。

“暂缓，不是取消批文，也不是否决，所以上市是时间问题。首先要拿出初步合规方案，其次要等征求意见稿落地后看相关业务是否需要调整，再次需要方案获得监管认可并调整业务到合规，最后还要重新申请交易所、证监会同意发行，不排除重新上会。当然，中间还需要更新年报和招股书。”资深投行人士王骥跃进一步补充。

那么，蚂蚁集团此次暂缓上市，是否一定弊大于利？王群航认为，此次暂缓上市，或将促使蚂蚁集团后续的投资价值提升。上市后股价走高，对于基民有利。如果是重新定价、重新发行，新的价格极大概率会比之前低，也是好事。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)