中国盛会东方之约 世界500强回头率超70%

原标题：中国盛会，东方之约

本报记者 马婧 孙杰

11月初的上海，秋高气爽。浦江潮涌，世界瞩目。昨天晚上，第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式在上海举办，正式拉开了本届进博会的序幕。来自五湖四海的参展商齐聚中国，共享开放合作新机遇；全球各界人士齐聚这一平台，在线上线下共话未来。在疫情全球蔓延、世界经济持续低迷的背景下，第三届进博会为世界经济带来了亮色，展现了开放中国的强大韧性和旺盛活力。

●共话合作

线上线下齐聚开幕式

昨天晚上，黄浦江畔灯光璀璨，上海国家会展中心里高朋满座。第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式如约而至。在不同寻常的一年，中国如期举办盛会，再次吸引了全球的目光。

为兼顾世界不同时区，今年的开幕式定于晚上举行。在开幕式上，来自不同国家的政商学企各界人士通过线上线下齐聚一堂，共话“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”。

“感谢中国在世界面临严峻挑战的背景下，如期举办第三届进口博览会。”南非总统拉马福萨在致辞中表示，后疫情时代推动世界经济复苏，国际贸易的作用尤为重要，中国进博会是规模最大的进口博览会，跨国企业通过博览会可以拓展商机。“今年参展的外国企业数量众多，体现出中国致力于推动全球化朝着更加包容的方向发展”。

“中国举办如此规模庞大的进口博览会，相信将会让世界各国联系更加紧密。”巴基斯坦总统阿尔维在致辞中表达了同样的观点。

疫情带来的危机，导致全球贸易总量下降。西班牙首相桑切斯在致辞中表示，面对前所未有的挑战，各国更应加强对话与合作。目前有超过800家西班牙企业在中国开展业务，“中国市场的进一步开放，将为西班牙企业提供更多机遇”。

渡过目前全球面临的困难时期，更需加强国际合作，这是开幕式上嘉宾们的共识。进博会将为各国带来机遇，共享中国经济复苏带来的红利。“2020年是特殊的一年，中方在此关键时刻举办进博会，非常及时，尤为关键。”巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，进博会将为各国优质商品打开进入中国的大门。

●踊跃参展

展区扩容近3万平方米

面对疫情带来的挑战，本届进博会克服重重困难如期举行，不仅再次吸引世界各地企业前来参展，展览面积也比往年进一步扩大。今年各国企业参展积极踊跃，总展览面积比上届规模扩大近3万平方米，共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区。

食品展区，从世界各地赶赴上海的美食静候中国观众品评；消费品展区，国际大牌带来最新产品让人们一睹“新”生活；医疗器械及医药保健展区，最新的医药产品齐亮相……本届进博会中，数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”，不少行业细分领域的“隐形冠军”也将展示其首发产品。

在今年特殊形势下，进博会展览面积再度扩大，充分表明世界各国对中国经济充满信心，全球企业对中国市场满怀期待。

“中国是我们打造未来核心竞争力的主场。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩说，“进博会开放共享的精神，体现了中国作为自信大国的姿态，以及进一步开放与世界共享更美好未来的决心，也让我们对中国市场的信心前所未有的强烈。”

●拓展商机

世界500强回头率超70%

在世界会展业大面积停摆的情况下，进博会这扇“窗”依旧向世界敞开。“困难再大，也一定来中国。”这是不少参展商的共同心声。他们中的大多数人都历经长途飞行和14天的健康隔离观察，终于走进进博会。

今年进博会，世界500强及行业龙头企业参展意愿更强，回头率超过70%，展览面积比上届增加14%，更有数十家企业已连续签约未来三届。药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分都在进博会亮相。

与此同时，国内各地采购商积极踊跃报名，40万采购商将在进博会开启“买买买”模式。

联合国贸易与发展会议秘书长穆希萨·基图伊认为，面对全球肆虐的疫情，中国对各国商品持续增长的需求，无疑是一颗“定心丸”。“中国作为进口需求的来源，将比以往发挥更加重要的作用。”

“进博会的举行，充分表明了中国融入全球经济的决心。”世界贸易组织副总干事易小准表示，进博会的举办将推动全球合作，为中国和世界各国企业和消费者创造更多机会。

（本报上海11月4日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)