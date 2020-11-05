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连续仨月销量同比两位数增长 汽车市场迎疫后复苏

杨天悦

2020年11月05日08:09  来源：北京日报
 
原标题：汽车市场迎疫后复苏

　　实习记者 杨天悦

　　受疫情冲击，今年上半年，汽车经销商纷纷通过疯狂的优惠促销吸引客源。经过“金九银十”的爆发式增长之后，汽车市场迎来复苏，4S店的优惠力度也开始下降。记者近日走访4S店了解到，现在许多品牌的热卖车型已经恢复了往日的销售盛况，有些甚至需要加价万元以上才能提车。

　　根据中国汽车流通协会的最新数据，我国汽车市场已经连续3个月实现销量同比两位数的增长；各家上市车企近期公布的三季报也显示，近6成车企都取得了超市场预期的业绩增长。行业普遍认为，汽车市场的疫后复苏正在加速到来。

　　4S店停打“价格战”

　　“幸亏上个月买了车，要是等到现在，又要多花一大笔钱。”市民王先生今年6月通过小客车指标摇号获得汽车购买资格，今年7月他和家人前后走了四五家4S店，最终以5.2万元的优惠拿下了一辆别克英朗的顶配车型，全部办下来只花了8万元出头。最近一次去店里保养时王先生却发现，这款车型现在只有不到4万元的优惠，裸车价最低也要8万元。

　　随着疫后经济复苏和消费者购车热情持续高涨，记者近日走访了解到，多家汽车经销商都调整了优惠幅度，不再为招揽客源而疯狂降价促销。今年8月，市民张女士以裸车优惠12万元的价格购得一辆官方指导价在41.99万元的沃尔沃XC60四驱智远运动版SUV车型，最近帮朋友选车时却发现，这款车辆的优惠力度已经大不如前。

　　“XC60现在可以在官方指导价的基础上裸车优惠8.3万元，旧车置换额外有8000元的置换补贴，加起来大约能有10万元的优惠。”沃尔沃4S店内销售人员告诉记者，随着销量持续上升，除了XC60之外，店内许多车型的优惠力度都已经较前几个月有所下降。

　　不光优惠幅度降低，不少4S店里甚至出现“一车难求”的局面。记者近日获悉，红旗H9和别克GL8等热门车型甚至要加价1万元以上才能提车。“没办法，最近来买车的人太多了，不光我们这一家店，现在各家4S店的配额都不够用，您上哪家店都没法原价提车。”上汽4S店一名销售人员说。

　　消费者购车热情不减

　　虽然4S店的优惠力度有所下降，最近一段时间以来，不少4S店仍然人气儿不减。最新一期小客车购车指标摇号结果出来后，又一批新晋准车主开始到店看车。“金九银十”刚过，“双11”的促销潮也延伸到汽车4S店。

　　“您要是近期考虑买车，现在可以先花11元钱买个盲盒，双11当晚沃尔沃官方直播抽奖，最高能抽中4.9万元购车优惠，最低的也能换来1000元的购车补贴。”沃尔沃一家4S店的销售人员说，活动上线以来，已经有几十名有购车意向的车主在店里买了盲盒。

　　中国汽车流通协会月初公布的最新数据显示，进入8月以来，协会统计的“汽车消费指数”以及入店指数、购买指数等分指数一直在高位徘徊，其中“汽车消费指数”连续3个月超过75，较去年同期上涨10%。

　　在政策支持以及经销商促销优惠活动的刺激下，第三季度汽车市场需求也持续增长。中国汽车流通协会最新数据显示，今年9月全口径乘用车销售175.5万辆，环比上升14.8%，同比上升12.4%；今年7月以来，汽车销量已经连续3个月同比增幅在两位数以上。今年1至9月，乘用车累计销量为1337.7万辆，同比下降14.3%，与去年同期累计差距进一步缩小。

　　“疫情阴霾过后，国内汽车市场的确以较快的速度恢复，尤其是进入下半年以来，汽车销量几乎是全面回升。”中国

　　汽车流通协会副秘书长罗磊表示。

　　疫后汽车市场加速回暖

　　据罗磊介绍，截至今年10月，我国除小范围疫情反复外，基本稳定，第三季度宏观经济发展持续向好，居民消费增速加快，推动车市向暖。“其中较为凸显的是以吉利、长安等为主的自主品牌汽车销量快速恢复。豪华品牌汽车累计销量也实现同比正增长。”

　　在“金九银十”消费旺季的加持之下，今年第三季度，国内车市也展现出比二季度更强劲的回暖态势。上市车企近期集中公布的三季报显示，长安汽车、比亚迪、江淮汽车等车企的营收明显增加，最多的增幅甚至超过40%。广汽集团、上汽集团等车企的净利润也有明显改善，长安汽车同比已实现扭亏为盈。新能源汽车经过调整后已重回正增长区间，且增幅显著优于行业。

　　在业内人士看来，这也体现出汽车行业超预期的销量恢复和利润率弹性，以及典型的“疫后增长曲线”。随着经济加速恢复，居民收入持续增加，在“双11”和年底的冲量促销优惠政策之下，年底预计还将出现全年最大的购车需求潮。考虑到经济恢复带动中低端需求恢复，换购峰带动中高端需求加速释放，2021年汽车行业整体将继续向好。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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