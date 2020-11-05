人民网>>财经

进博会启幕 中国市场吸引世界目光

2020年11月05日08:10  来源：经济参考报
 

　　随着11月4日晚间开幕式的举行，第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）正式拉开帷幕。在接下来为期6天的展期内，来自世界各地的2600多家参展企业将在国家会议中心（上海）带来众多新产品、新技术、新服务，其中不乏世界500强及行业龙头企业身影。这也吸引了来自国内39个交易团、近600个分团，11.2万家注册单位，40万“专业观众”前来洽谈交易。接受《经济参考报》记者采访的企业均表示，看好中国巨大的市场潜力，更看好中国持续扩大进口的决心和行动，希望借助进博会平台，展示一流的产品和服务，进一步扩大在中国市场的业务。

　　“欧莱雅新品牌、新科技首发大赏”、“正压个人防护系统新品发布”“新技术助力患者新生活”……在进博会7.2H展馆的新品发布区，众多“全球首发、中国首展”正在密集上演。

　　尽管受到全球新冠肺炎疫情等不利因素影响，但各国企业积极参展，世界500强和行业龙头企业参展数量已达到往届规模，其中，美国福特汽车、法国路易达孚、美国高通、日本松下、瑞士罗氏等皆已连续三年参展。

　　作为进博会的“老朋友”，施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说：“本届进博会上，我们将全面展示创新的绿色数字化产品和端到端的行业解决方案，并携手本地生态合作伙伴共同推动中国产业的数字化转型。”

　　“大咖级”新朋友也在不断加入“进博朋友圈”。本届进博会吸引了将近50家世界500强和行业龙头企业今年首次参展，覆盖全部六大展区。这些企业还祭出了大手笔，如今年首次签约的全球著名精品工业集团历峰拿下500多平方米的展览净面积，首度参展的优衣库母公司日本迅销集团签下1500平方米的展位等，还有数十家企业连签三届。

　　作为首次参加进博会的跨国气体公司，空气产品公司中国区总裁苏俊雄称本次参展对公司具有“里程碑意义”。他说，希望在这个开放共享的平台上，继续与中国各地政府、协会、机构、客户、合作伙伴和供应商等深化合作，共同开拓以绿色发展为基石的共赢局面。

　　毕马威中国首席经济学家康勇说，中国这个具有14亿人口的超大市场展现出了经济发展的强大韧性，越来越多的外资企业看好中国市场不断扩大带来的进口机会，期待能在本届进博会上打开中国市场。

　　商务部外贸司司长李兴乾4日在回答《经济参考报》记者提问时表示，“着眼于新一轮高水平对外开放，我们将持续实施一系列政策举措，推动扩大先进技术、设备和服务进口，支持改善民生相关产品的进口，支持发展进口新业态，优化进口商品营销模式、提高监管便利化水平，支持示范区开创进口贸易创新发展新局面。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved