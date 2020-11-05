进博会启幕 中国市场吸引世界目光

随着11月4日晚间开幕式的举行，第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）正式拉开帷幕。在接下来为期6天的展期内，来自世界各地的2600多家参展企业将在国家会议中心（上海）带来众多新产品、新技术、新服务，其中不乏世界500强及行业龙头企业身影。这也吸引了来自国内39个交易团、近600个分团，11.2万家注册单位，40万“专业观众”前来洽谈交易。接受《经济参考报》记者采访的企业均表示，看好中国巨大的市场潜力，更看好中国持续扩大进口的决心和行动，希望借助进博会平台，展示一流的产品和服务，进一步扩大在中国市场的业务。

“欧莱雅新品牌、新科技首发大赏”、“正压个人防护系统新品发布”“新技术助力患者新生活”……在进博会7.2H展馆的新品发布区，众多“全球首发、中国首展”正在密集上演。

尽管受到全球新冠肺炎疫情等不利因素影响，但各国企业积极参展，世界500强和行业龙头企业参展数量已达到往届规模，其中，美国福特汽车、法国路易达孚、美国高通、日本松下、瑞士罗氏等皆已连续三年参展。

作为进博会的“老朋友”，施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说：“本届进博会上，我们将全面展示创新的绿色数字化产品和端到端的行业解决方案，并携手本地生态合作伙伴共同推动中国产业的数字化转型。”

“大咖级”新朋友也在不断加入“进博朋友圈”。本届进博会吸引了将近50家世界500强和行业龙头企业今年首次参展，覆盖全部六大展区。这些企业还祭出了大手笔，如今年首次签约的全球著名精品工业集团历峰拿下500多平方米的展览净面积，首度参展的优衣库母公司日本迅销集团签下1500平方米的展位等，还有数十家企业连签三届。

作为首次参加进博会的跨国气体公司，空气产品公司中国区总裁苏俊雄称本次参展对公司具有“里程碑意义”。他说，希望在这个开放共享的平台上，继续与中国各地政府、协会、机构、客户、合作伙伴和供应商等深化合作，共同开拓以绿色发展为基石的共赢局面。

毕马威中国首席经济学家康勇说，中国这个具有14亿人口的超大市场展现出了经济发展的强大韧性，越来越多的外资企业看好中国市场不断扩大带来的进口机会，期待能在本届进博会上打开中国市场。

商务部外贸司司长李兴乾4日在回答《经济参考报》记者提问时表示，“着眼于新一轮高水平对外开放，我们将持续实施一系列政策举措，推动扩大先进技术、设备和服务进口，支持改善民生相关产品的进口，支持发展进口新业态，优化进口商品营销模式、提高监管便利化水平，支持示范区开创进口贸易创新发展新局面。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)