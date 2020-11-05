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全国10个进口贸易促进创新示范区出炉

覆盖东中西部和东北老工业基地，体现中国进口发展动力和潜能

2020年11月05日08:12  来源：经济参考报
 

　　11月4日，商务部宣布，在全国设立10个进口贸易促进创新示范区，包括上海市虹桥商务区、辽宁省大连金普新区、江苏省昆山市、浙江省义乌市、安徽省合肥经济技术开发区、福建省厦门湖里区、山东省青岛西海岸新区、广东省广州南沙区、四川省天府新区、陕西省西安国际港务区。“这10个示范区，覆盖东中西部和东北老工业基地，囊括海陆空港，体现了中国进口发展的动力和潜能。”商务部外贸司李兴乾司长在国家会展中心（上海）接受媒体采访时表示。

　　李兴乾介绍，我国在第二届中国国际进口博览会上向世界宣布，要培育一批进口贸易促进创新示范区。经过一年的努力，在第三届进博会盛大开幕之际，商务部、发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、市场监管总局、外汇局、药监局、进出口银行等9部门和单位于11月3日共同作出决定，在全国设立10个进口贸易促进创新示范区。

　　他在回答《经济参考报》记者提问时表示，党的十九届五中全会提出，依托我国大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢，推动贸易和投资自由化便利化，推进贸易创新发展。培育进口示范区，是贯彻落实十九届五中全会部署“实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面”的重要抓手。示范区有两大功能定位，一是“贸易促进”，即促进口、促产业、促消费；二是“贸易创新”，即政策创新、服务创新、模式创新。

　　李兴乾进一步指出，进口示范区的重要作用是多层次的，至少表现在四个方面。其中，在促进进口方面，示范区培育将着力提升进口便利化水平，促进进口商品流通，通过创新和降低制度性成本激发进口潜力，实现我国扩大进口的开放承诺，为世界经济发展作出贡献。

　　在服务产业方面，示范区培育将扩大技术设备和原材料进口，促进进口与产业深度融合、高效联动，更好服务实体经济发展需要，为加快发展现代产业体系提供必要支撑。

　　在提升消费方面，示范区培育将增加国内优质商品的供给，培育新型进口商品消费模式，搭建营销网络和服务平台，以高质量供给引领和创造国内需求，更好满足人民群众对美好生活的向往的需求。

　　在形成示范引领方面，示范区培育以条件成熟的进口集散地为重点，加速贸易及产业集聚，深化对外合作，以点带面、辐射周边，推动进口贸易创新发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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