10月末增至3万亿 境外机构持续加仓中国债市

外资加码中国债券的热情持续高涨。中国人民银行上海总部4日披露数据显示，截至2020年10月末，境外机构持有银行间市场债券3万亿元，较9月末增加544.81亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为1.73万亿元，占比57.7%；其次是政策性金融债，托管量为8828.2亿元，占比29.4%。

另外，根据中央国债登记结算有限责任公司最新公布数据显示，截至10月末，该机构为境外机构托管债券面额达26826.76亿元，环比增加866.21亿元，增幅为3.34%，自2018年12月以来，连续23个月增加。

数据显示，10月份，新增8家境外机构主体进入银行间债券市场。截至10月末，共有878家境外机构主体入市，其中461家通过直接投资渠道入市，597家通过“债券通”渠道入市，180家同时通过两个渠道入市。

今年5月，中国人民银行、国家外汇管理局发布新规，明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。9月1日，直投模式下直接交易服务开始试运行。中国外汇交易中心表示，直投模式下的境外机构投资者可直接向境内做市机构发送报价请求并达成现券交易，还可使用交易分仓、一揽子交易等便利性功能，投资交易中国债券的效率进一步提升。9月2日人民银行与证监会、外汇局共同起草了《中国人民银行 中国证监会 国家外汇管理局关于境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告（征求意见稿）》。

中国债市的“魅力”体现的也是国家的经济实力，未来，境外投资者进入中国金融市场的步伐会越来越快。目前，银行间市场向全球50多个国家和地区的3万余个机构投资者提供服务，日均交易规模超过6万亿元人民币。

中国外汇交易中心副总裁崔嵬表示，今年我国债券收益率比全球债券市场高很多，且人民币在持续升值过程中，从投资的角度看很合算，我国市场吸引力比较大。随着人民币资产对全球投资者的信心和吸引力不断增强，境外机构在银行间市场的参与度持续提高。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)