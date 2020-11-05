财政部：截至10月底地方债发行超6万亿元

财政部4日发布数据显示，10月，地方政府债券（以下称地方债）发行4429亿元，其中，新增债券1899亿元，再融资债券2530亿元。截至10月底，今年累计发行地方债61218亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿元，完成全年计划（37500亿元）的94.6%，完成已下达额度（35500亿元）的99.9%。

财政部国库司有关负责人指出，10月地方债发行呈现以下特点：一是发行利率整体平稳。10月，地方债平均发行利率3.67%，与9月（3.64%）基本持平。平均发行期限13.5年，较9月（14.7年）缩短1.2年。二是发行方式更加丰富。财政部根据债券市场形势、投资者需求等情况，指导山西、湖南通过公开承销方式成功发行地方债41.6亿元，进一步提高了发行效率，保障了地方债发行平稳顺利。三是资金投向聚焦重点领域。按照“资金跟着项目走”的原则，10月专项债券资金主要用于城镇老旧小区改造、医疗卫生等重点民生领域，以及交通基础设施、市政和产业园区基础设施等重大项目建设，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务发挥了积极作用。四是二级市场流动性持续改善。截至10月底，今年地方债现券交易量12.5万亿元，同比增加4.3万亿元；换手率（现券交易量/托管总量）0.49倍，同比增加0.1倍；质押式回购规模18.3万亿元，同比增加2.5万亿元。

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