财政部：截至10月底地方债发行超6万亿元

财政部4日发布数据显示，10月，地方政府债券（以下称地方债）发行4429亿元，其中，新增债券1899亿元，再融资债券2530亿元。截至10月底，今年累计发行地方债61218亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿元，完成全年计划（37500亿元）的94.6%，完成已下达额度（35500亿元）的99.9%。
财政部国库司有关负责人指出，10月地方债发行呈现以下特点：一是发行利率整体平稳。10月，地方债平均发行利率3.67%，与9月（3.64%）基本持平。平均发行期限13.5年，较9月（14.7年）缩短1.2年。二是发行方式更加丰富。财政部根据债券市场形势、投资者需求等情况，指导山西、湖南通过公开承销方式成功发行地方债41.6亿元，进一步提高了发行效率，保障了地方债发行平稳顺利。三是资金投向聚焦重点领域。按照“资金跟着项目走”的原则，10月专项债券资金主要用于城镇老旧小区改造、医疗卫生等重点民生领域，以及交通基础设施、市政和产业园区基础设施等重大项目建设，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务发挥了积极作用。四是二级市场流动性持续改善。截至10月底，今年地方债现券交易量12.5万亿元，同比增加4.3万亿元；换手率（现券交易量/托管总量）0.49倍，同比增加0.1倍；质押式回购规模18.3万亿元，同比增加2.5万亿元。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】