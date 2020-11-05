公募基金三季度“弃债择股” 配置风格更趋均衡

三季报披露已全线收官，各公募基金持仓情况也彻底浮出水面。数据显示，公募基金“弃债择股”显著，主动偏股型基金仓位仍保持较高水平。与二季度相比，公募仓位配置也更加均衡，食品饮料、医药生物、电子行业占据前三，二季度仓位创下新高的医药板块出现明显调整。
总体而言，公募“弃债择股”趋势凸显。同花顺数据显示，截至三季度末，公募基金持有股票类资产总市值为4.16万亿元，占资产总值比为22.30%；持有债权类资产总市值为8.56万亿元，占比为45.93%。而这一配比在二季度末则分别为18.76%和49.22%，股票类资产上升趋势明显。
三季度主动偏股型基金仓位仍保持较高水平。中金公司研报显示，剔除新发基金的可比口径下，主动偏股型基金的仓位不降反升至88%，为2005年以来的最高仓位水平。从行业配置来看，主动偏股型基金第三季度的配置风格更为均衡。同花顺数据显示，根据申万一级行业分类，2020年三季度重仓行业前五分别为食品饮料、医药生物、电子、电气设备、计算机，其中前三大行业的仓位占比分别为18.1%、16.2%和14.9%，差距并不明显。
此前仓位创下历史新高的医药板块在三季度出现了明显调整，长春高新、恒瑞医药、山东药玻基金减持家数较多。数据显示，三季度持仓占比下降最多的前五行业分别是医药生物、非银金融、计算机、银行、传媒。上投摩根基金表示，随着经济加速复苏，公募基金的配置思路逐渐转向了“交易复苏”，顺周期行业的配置得到显著提升，行业配置也更加均衡。
值得注意的是，部分龙头公司的持股集中度还在增加。贵州茅台、立讯精密、五粮液三季度仍有较多基金加仓。
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