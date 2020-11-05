ST金刚“戴帽”首日跌停 10个交易日股价跌逾四成

11月4日，ST金刚“戴帽”复牌首日跌停。当天，该股以跌停价开盘，随后开板低位震荡，截至收盘时，股价跌停报收于4.58元，成交金额为5.98亿元，换手率达20.02%。同花顺数据显示，10月21日至11月4日的10个交易日，ST金刚股价已累计下跌46.24%。
11月2日晚间，ST金刚发布公告称，股票自2020年11月4日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“豫金刚石”变更为“ST金刚”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。公告披露，公司被实行其他风险警示有两大原因，一是存在向控股股东或者其关联人提供资金的情形，二是存在违反规定程序对外提供担保的情形。
同日，ST金刚在另一份公告中称，公司目前共涉及67项诉讼/仲裁案件，案件金额合计约49.72亿元，其中公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼案件63项，案件金额约47.42亿元；公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼案件4项，案件金额约2.30亿元。
此前，ST金刚披露三季报显示，今年前三季度，公司实现营业收入3.06亿元，同比减少58.05%；归母净利润为亏损4.81亿元，同比减少805.34%。第三季度，公司实现营业收入1.08亿元，同比减少44.63%；归母净利润为亏损1.24亿元，同比减少695.28%。这份三季报遭到两位公司董事质疑，原因是无法对公司是否存在非法经营性占用资金情况发表意见，因此无法确认季报的真实准确完整。
尽管业绩大幅下滑、深陷诉讼泥沼，ST金刚股价此前却呈现“疯涨”态势。同花顺数据显示，从今年7月20日至10月20日，公司股价从2.10元升至8.52元，累计涨幅达305.71%，累计换手率达628.63%。与此同时，今年7月以来，ST金刚12次登上龙虎榜，上榜原因多为“有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%”或“有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%”。9月9日至21日，公司曾因股价严重异常波动而停牌核查。
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